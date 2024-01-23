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Головна Економіка Біткоїн здешевшав до $40 тисяч вперше з грудня минулого року

Біткоїн здешевшав до $40 тисяч вперше з грудня минулого року

23 січня, 2024 вiвторок
14:47
Економіка біткоїн

Біткоїн впав нижче 40 тисяч доларів вперше з початку грудня, оскільки ентузіазм щодо запуску біржових фондів, які безпосередньо інвестують у найбільшу криптовалюту, згасає

Про це повідомляє Bloomberg.

Станом на понеділок, 22 січня, у Нью-Йорку токен цифрової валюти подешевшав на 5,3% до 39 556 доларів. Це найнижчий показник з 4 грудня. Менші токени, такі як Ether і Solana, впали на 6,7% і 9,3% відповідно.

Після інтенсивного зростання біткоїна, який у 2023 році зріс майже на 160%, випередивши золото та акції, цього року цифрові токени здебільшого демонстрували спад. 

Падіння різко контрастувало з позитивними показниками в інших країнах, де світові акції зростали. Європейський індекс STOXX виріс на 0,7%, а Nasdaq 100 - на 0,2%.

"Ми спостерігаємо послаблення всіх цифрових активів, оскільки нові притоки в ETF поки що не змогли компенсувати отримання прибутку спекулятивними трейдерами на позиціях, відкритих до оголошення", - зазначила Керолайн Марон, виконавчий директор постачальника ліквідності похідних деривативів на цифрові активи Orbit Markets.

Згідно з аналітичним звітом Bloomberg Intelligence, за перший тиждень торгів спотових біткоїн-біржових ETF в США з рук в руки перейшло близько 6,5 мільярдів доларів, що набагато більше, ніж у біржових фондах, прив'язаних до традиційних активів.

"Ринкові настрої сповільнилися після лістингу ETF, і використання кредитного навантаження продовжує знижуватися, що свідчить про обережне відкриття позицій трейдерами", - заявив Фаді Абуалфа, керівник відділу досліджень компанії Copper Technologies Ltd.

  • 13 січня стало відомом, що у перший день торгів обсяг акцій спотових біткоїн-ETF досяг 4,6 млрд доларів. У торгах взяли участь одинадцять спотових біткоїн-ETF, включно з iShares Bitcoin Trust від BlackRock, Grayscale Bitcoin Trust та ARK 21Shares Bitcoin ETF.
Теги:
Світ
США
біткоїн
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