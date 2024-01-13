Обсяг акцій спотових біткоїн-ETF досяг $4,6 млрд у перший день торгів
У перший день торгів обсяг акцій спотових біткоїн-ETF досяг 4,6 млрд доларів. У торгах взяли участь одинадцять спотових біткоїн-ETF, включно з iShares Bitcoin Trust від BlackRock, Grayscale Bitcoin Trust та ARK 21Shares Bitcoin ETF
Про це повідомляє Reuters.
У виданні зазначають, що це переломний момент для криптовалютної індустрії, який перевірить, чи зможуть цифрові активи, які все ще розглядаються багатьма професіоналами як ризиковані, отримати загальне визнання як об'єкт інвестування.
За даними LSEG, в обсягах торгів домінували Grayscale, BlackRock і Fidelity.
"Обсяги торгів були відносно високими для нових продуктів ETF, - заявив Тодд Розенблют, стратег VettaFi. - Але це довша гонка, ніж просто одноденна торгівля".
Деякі керівники назвали біткойн інвестицією з високим рівнем ризику, а Vanguard - найбільший постачальник взаємних фондів - заявив, що не планує робити нову партію спотових біткойн-ETF доступною на своїй платформі для своїх брокерських клієнтів.
Запуск ETF підняв ціну біткоїна до найвищого рівня з грудня 2021 року. Востаннє вона зросла на 0,77% до 46 303 доларів, тоді як ціна ефіру, другої за величиною криптовалюти, зросла на 2,79% до 2597,95 долара.
Комісія нових біткоїн-ETF коливається від 0,2% до 1,5%, причому багато компаній також пропонують повністю відмовитися від комісії на певний період або для певного обсягу активів у доларах.
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У вівторок, 2 січня, біткоїн вперше з квітня 2022 року перевищив позначку 45 тисяч доларів на хвилі оптимізму щодо можливого схвалення біржових спотових біткоїн-фондів.
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