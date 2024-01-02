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Вартість біткоїна вперше сягнула рекордних $45 тисяч

2 січня, 2024 вiвторок
10:53
Економіка біткоїн

У вівторок, 2 січня, біткоїн вперше з квітня 2022 року перевищив позначку 45 тисяч доларів на хвилі оптимізму щодо можливого схвалення біржових спотових біткоїн-фондів

Про це повідомляє Reuters.

Біткоїн сягнув 21-місячного піка в 45 532 долари, після того, як минулого року зріс на 156%, що стало найсильнішим річним показником з 2020 року. Востаннє він виріс на 2,5% до 45 318 доларів, але все ще далекий від рекордного максимуму в 69 тисяч доларів, якого він сягнув у листопаді 2021 року.

Ефір, монета, пов'язана з блокчейн-мережею ethereum, у вівторок подорожчала на 1,45%, до 2 386 доларів, після того, як у 2023 році вона зросла на 91%.

Основна увага інвесторів була зосереджена на питанні, чи скоро американський регулятор цінних паперів схвалить спотовий біткоїн ETF, який відкрив би ринок біткоїна для мільйонів інвесторів і залучив би мільярди інвестицій.

За останні роки Комісія з цінних паперів і бірж США відхилила кілька заявок на запуск спотових біткоїн-біржових ETF, аргументуючи це тим, що ринок криптовалют вразливий до маніпуляцій.

Однак в останні місяці з'являється все більше ознак того, що регулятори готові схвалити принаймні деякі з 13 запропонованих спотових біткоїн-ETF, і очікується, що рішення, швидше за все, буде прийнято на початку січня.

За словами Кріса Вестона, керівника аналітичного відділу Pepperstone, реакція на можливу відмову буде однозначною і, швидше за все, призведе до негайного падіння.

"Однак, якщо ми побачимо зелене світло, очевидне питання полягає в тому, чи отримаємо ми сценарій купівлі на чутках, продажу за фактом, або ж це сприятиме подальшому зростанню", - додав він.

Благом для криптовалют також стало зростання ставок на те, що великі центральні банки знизять процентні ставки в цьому році, що допомогло розвіяти похмурість, яка оселилася на крипторинках після краху FTX та інших невдач криптобізнесу у 2022 році.

"Цього року на крипторинок очікує помітне зростання, ключовими факторами якого є приплив інвестиційних коштів зі спотових біржових фондів, падіння курсу біткоїна вдвічі та більш м'яка монетарна політика як у США, так і в усьому світі", - зазначив Юпітер Чжен, партнер ліквідних фондів у HashKey Capital.

  • 4 грудня вперше за 2023 рік біткоїн перевищив позначку в 40 000 доларів на хвилі загального ентузіазму щодо зниження відсоткових ставок у США, а трейдери очікують швидкого схвалення біткоїн-фондів.
Світ
США
біткоїн
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