Bitcoin впав у ціні на 7,9% - до $61 842

Про це повідомляє Reuters.

Загалом Bitcoin впав на 16,2% з річного максимуму в $73 794, який був встановлений 14 березня.

"Ether, монета, пов'язана з мережею блокчейн Ethereum, у суботу впала на 9,18% до $2930, втративши $296,1 з попереднього закриття", - йдеться у повідомленні.