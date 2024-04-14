Bitcoin впав у ціні на 7,9% - до $61 842
У суботу, 13 квітня, ціна найпопулярнішої криптовалюти Bitcoin знизилась на 7,9% - до $61 842 за монету
Про це повідомляє Reuters.
Загалом Bitcoin впав на 16,2% з річного максимуму в $73 794, який був встановлений 14 березня.
"Ether, монета, пов'язана з мережею блокчейн Ethereum, у суботу впала на 9,18% до $2930, втративши $296,1 з попереднього закриття", - йдеться у повідомленні.
- У понеділок, 11 березня, біткоїн здорожчав до рекордного рівня, сягнувши позначки понад 71 тисячу доларів на тлі стрімкого зростання.
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