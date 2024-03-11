Біткоїн здорожчав до рекордних $71 тис. на тлі шаленого попиту

Про це повідомляє Reuters.

На європейських торгах біткойн виріс на 4,8% до рекордних $71 677, збільшивши прибуток за рік до 70%.

Ефір виріс на 2,1% і наблизився до позначки 4 тис. доларів, що є найвищим показником за останні два роки. Припущення, що американські регулятори можуть схвалити лістинг спотових ефірних ETF в цьому році, призвело до зростання ціни на 75% в цьому році.

Причиною стрімкого здорожчання найціннішої криптовалюти світу став приплив готівки в нові спотові біржові фонди, а також надії на те, що Федеральна резервна система США незабаром знизить процентну ставку.

"Біткойн почав тиждень зі сплеску, потягнувши за собою решту криптовалютного простору", - сказав стратег DailyFX Нік Коулі.

За словами аналітиків, пропозиція біткоїна, яка обмежена 21 мільйоном токенів, стане більш обмеженою у квітні, коли відбудеться так звана подія халвінгу - заздалегідь запланована подія, коли винагорода за майнінг і перевірку нових блоків зменшується на 50%, а майнери заробляють лише половину кількості BTC за видобутий блок.

"Новини про те, що Лондонська фондова біржа планує приймати заявки на біткойн та ефір у другому кварталі, також могли сприяти сьогоднішньому зростанню", - зазначив Коулі.

Згідно із заявою британського регулятора, ці продукти будуть доступні лише для професійних інвесторів, таких як інвестиційні компанії та кредитні установи, що мають дозвіл на роботу на фінансових ринках.