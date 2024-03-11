Біткоїн здорожчав до рекордних $71 тис. на тлі шаленого попиту
У понеділок, 11 березня, біткоїн здорожчав до рекордного рівня, сягнувши позначки понад 71 тисячу доларів на тлі стрімкого зростання
Про це повідомляє Reuters.
На європейських торгах біткойн виріс на 4,8% до рекордних $71 677, збільшивши прибуток за рік до 70%.
Ефір виріс на 2,1% і наблизився до позначки 4 тис. доларів, що є найвищим показником за останні два роки. Припущення, що американські регулятори можуть схвалити лістинг спотових ефірних ETF в цьому році, призвело до зростання ціни на 75% в цьому році.
Причиною стрімкого здорожчання найціннішої криптовалюти світу став приплив готівки в нові спотові біржові фонди, а також надії на те, що Федеральна резервна система США незабаром знизить процентну ставку.
"Біткойн почав тиждень зі сплеску, потягнувши за собою решту криптовалютного простору", - сказав стратег DailyFX Нік Коулі.
За словами аналітиків, пропозиція біткоїна, яка обмежена 21 мільйоном токенів, стане більш обмеженою у квітні, коли відбудеться так звана подія халвінгу - заздалегідь запланована подія, коли винагорода за майнінг і перевірку нових блоків зменшується на 50%, а майнери заробляють лише половину кількості BTC за видобутий блок.
"Новини про те, що Лондонська фондова біржа планує приймати заявки на біткойн та ефір у другому кварталі, також могли сприяти сьогоднішньому зростанню", - зазначив Коулі.
Згідно із заявою британського регулятора, ці продукти будуть доступні лише для професійних інвесторів, таких як інвестиційні компанії та кредитні установи, що мають дозвіл на роботу на фінансових ринках.
-
У п'ятницю, 8 березня, після досягнення 70 тисяч доларів, біткоїн швидко здав свої позиції та наблизився до позначки 68 тисяч доларів. Ефір наблизився до позначки 4 тисячі доларів вперше з грудня 2021 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.11 Купівля 38.11Продаж 38.63
- EUR Купівля 41.55Продаж 42.33
- Актуальне
- Важливе