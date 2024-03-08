Вартість біткоїна вперше зросла до $70 тисяч
У п'ятницю, 8 березня, після досягнення 70 тисяч доларів, біткоїн швидко здав свої позиції та наблизився до позначки 68 тисяч доларів. Ефір наблизився до позначки 4 тисячі доларів вперше з грудня 2021 року
Про це повідомляє Bloomberg.
"Я думаю, що $80 тис. до кінця місяця - це не божевілля, - заявив Лео Мізухара, засновник і головний виконавчий директор платформи з управління інституційними активами децентралізованих фінансів Hashnote. - Я просто думаю, що гравці FOMO скоро з'являться на ринку. ETF відкрили простір для ще більшої роздрібної торгівлі".
Друга за ринковою вартістю криптовалюта - ефір - цього тижня зросла приблизно на 16%, що більш ніж удвічі перевищує показник її найбільшого аналога.
"Оскільки біткойн консолідується на поточних рівнях, а ETH відносно випереджає його в короткостроковій перспективі, увага буде прикута до альткоїнів і конкретних супутніх наративів, які починають розкручуватися", - зазначив аналітик з питань DeFi в Cumberland Labs Кріс Ньюхаус.
Ефір набуває популярності завдяки зростаючим очікуванням того, що він стане наступним токеном, який отримає схвалення Комісії з цінних паперів і бірж США і буде запропонований через біржові фонди. Зростаючий попит на біржові фонди, схвалені в січні, став головним каталізатором цьогорічного зростання токена більш ніж на 60%.
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У понеділок, 4 березня, вартість біткоїна досягла дворічного максимуму, подолавши позначку 65 тисяч доларів.
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