Вартість Bitcoin сягнула дворічного максимуму та перевищила $64 тис.
У понеділок, 4 березня, вартість криптовалюти Bitcoin досягла дворічного максимуму, подолавши позначку 64 тисячі доларів та підвищившись на 2%
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що на початку азійського дня біткоїн досяг $64 285, що є найвищим показником з кінця 2021 року, і підвищився на 2% за останню сесію - $63 850.
Рекорд Bitcoin - $68 999,99. Він був установлений у листопаді 2021 року.
Найдорожча криптовалюта за ринковою вартістю цього року зросла на 50%, і більша частина зростання припадає на останні кілька тижнів, коли різко зріс обсяг торгів біткоїн-фондами, зареєстрованими в США.
Крім того, інша популярна криптовалюта ether піднялася на спекуляціях про те, що незабаром у неї також можуть з’явитися біржові кошти, що стимулюватимуть приплив. З початку року вона зросла на 50% - сьогодні її вартість становить $3490.
- Наприкінці 27 лютого біткоїн здорожчав до рекордних 57 тисяч доларів. Ефір перевищив позначку в 3,2 тисячі доларів вперше з 2022 року.
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