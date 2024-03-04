Вартість Bitcoin сягнула дворічного максимуму та перевищила $64 тис.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що на початку азійського дня біткоїн досяг $64 285, що є найвищим показником з кінця 2021 року, і підвищився на 2% за останню сесію - $63 850.

Рекорд Bitcoin - $68 999,99. Він був установлений у листопаді 2021 року.

Найдорожча криптовалюта за ринковою вартістю цього року зросла на 50%, і більша частина зростання припадає на останні кілька тижнів, коли різко зріс обсяг торгів біткоїн-фондами, зареєстрованими в США.

Крім того, інша популярна криптовалюта ether піднялася на спекуляціях про те, що незабаром у неї також можуть з’явитися біржові кошти, що стимулюватимуть приплив. З початку року вона зросла на 50% - сьогодні її вартість становить $3490.