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Біткоїн здорожчав до рекордних $57 тисяч, досягши дворічного максимуму

27 лютого, 2024 вiвторок
11:16
Економіка біткоїн

У вівторок, 27 лютого, біткойн досягнув дворічного максимуму, здорожчавши до рекордних 57 тисяч доларів. Ефір перевищив позначку в 3,2 тисячі доларів вперше з 2022 року

Про це повідомляє Reuters.

Завдяки оприлюдненій у понеділок заяві криптоінвестора і розробника програмного забезпечення MicroStrategy (MSTR.O) про те, що компанія придбала близько 3 тисяч біткоїнів на суму 155 мільйонів доларів, ця криптовалюта зросла більш ніж на 10% за дві сесії.

 У понеділок обсяги торгів у деяких з біржових фондів (ETF) у США різко зросли.

В Азії біткойн піднявся до 57 036 доларів, що є найвищим показником з кінця 2021 року. Ефір піднявся до 3275 доларів вперше з квітня 2022 року.

"Пропозиції не так вже й багато... але попит, викликаний американськими спотовими біржовими фондами, здається, невблаганний", - зазначив Джастін д'Анетен, керівник відділу партнерства в Азії в Keyrock, маркет-мейкері цифрових активів.

Протягом лютого біткоїн зріс у ціні на 32%, досягнувши найбільшого місячного приросту з січня 2023 року, і імпульс до зростання виходить за межі інвестиційного співтовариства.

Ефір, який зріс на 1,1%, досягнувши дворічного максимуму близько 3220 доларів, цього місяця зростав ще швидшими темпами, наближаючись до 41% приросту.

Очікування учасників ринку щодо можливого регуляторного схвалення спотових ефірних ETF зростає, що сприяло нещодавньому подорожчанню.

"Перспектива створення спотового ефірного ETF - це подальший розвиток як для трейдерів, так і для інвесторів після нещодавнього запуску різноманітних біткоїн-ETF, - відзначив старший стратег DailyFX Нік Кроулі. - Це свідчить про подальше дозрівання криптовалютного ринку і визнання ролі ефіріуму в майбутньому криптовалют у фінансовій системі".

  • 9 лютого повідомлялось, що ціна біткоїна уперше з березня 2022 року перевищила позначку 48 тисяч доларів. Ефір здорожчав до 2,4 тисячі доларів.

Теги:
Світ
США
біткоїн
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