Британська компанія поставляє в Росію важку американську техніку Caterpillar попри санкції, - The Insider
Попри вихід Caterpillar з Росії та американські й британські санкції, важка техніка виробництва цієї компанії постачається в Росію офіційним дилером - британською компанією Vostochnaya Technika
Про це повідомляє латиське The Insider.
За даними видання, за перші 3 місяці 2024 року в Росію надійшло більш ніж на $24 млн обладнання та запчастин виробництва американської корпорації Caterpillar. Серед них: промислові двигуни, запчастини для гусеничних навантажувачів, підшипники для дорожньо-будівельної техніки, електрогенератори для техніки Caterpillar, помпи та їхні частини, зубчасті колеса та багато іншого. Судячи з описів товарів, йдеться про нові деталі та агрегати, додає видання.
"Компанія Caterpillar не може не знати, що її дилер торгує її технікою в Сибіру, оскільки Barloworld відкрито заявляла про продовження бізнесу водночас назвавши війну "російсько-українською кризою", та й фінансовий звіт британської дочірньої фірми, через яку ведеться бізнес у Росії. також публічно відомий", - наголошують журналісти The Insider.
- Нагадаємо, що 17 червня американський виробник техніки та обладнання для будівництва, гірничодобувної та нафтогазової промисловості Caterpillar (CAT.N) передав усі свої російські активи компанії, що належить вірменському інвестиційному фонду Balchug Capital
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