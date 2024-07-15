Британська компанія поставляє в Росію важку американську техніку Caterpillar попри санкції, - The Insider

Про це повідомляє латиське The Insider.

За даними видання, за перші 3 місяці 2024 року в Росію надійшло більш ніж на $24 млн обладнання та запчастин виробництва американської корпорації Caterpillar. Серед них: промислові двигуни, запчастини для гусеничних навантажувачів, підшипники для дорожньо-будівельної техніки, електрогенератори для техніки Caterpillar, помпи та їхні частини, зубчасті колеса та багато іншого. Судячи з описів товарів, йдеться про нові деталі та агрегати, додає видання.

"Компанія Caterpillar не може не знати, що її дилер торгує її технікою в Сибіру, ​​оскільки Barloworld відкрито заявляла про продовження бізнесу водночас назвавши війну "російсько-українською кризою", та й фінансовий звіт британської дочірньої фірми, через яку ведеться бізнес у Росії. також публічно відомий", - наголошують журналісти The Insider.