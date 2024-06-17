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Гігант виробництва будівельної техніки Caterpillar передав усі свої активи в РФ вірменському інвестиційному фонду

17 червня, 2024 понедiлок
20:55
Економіка

Американський виробник техніки та обладнання для будівництва, гірничодобувної та нафтогазової промисловості Caterpillar (CAT.N) передав усі свої російські активи компанії, що належить вірменському інвестиційному фонду Balchug Capital

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Відповідно до документів компанії, з якими ознайомилися журналісти, передача російських активів гіганта виробництва будівельної техніки Caterpillar була завершена 14 червня.

Caterpillar Inc призупинила виробництво у Росії у 2022 році через вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Російський диктатор Володимир Путін схвалив покупку активів Caterpillar компанією під назвою PSK-New Solutions у листопаді 2023 року. Указ Путіна та документи російської компанії не розкривають умови угоди.

Balchug Capital і Caterpillar, які виробляють обладнання для будівництва, гірничодобувної та нафтогазової промисловості, не відразу відповіли на запит про коментар.

В указі Путіна зазначено, що PSK-New Solutions може купити 100% статутного капіталу Caterpillar Tosno і Caterpillar Financial у відповідь на санкції Заходу.

В указі Путіна уточнювалося, що "ПСК-Новые решения" може купити 100% статутного капіталу компаній Caterpillar Тосно і Caterpillar Financial у відповідь на західні санкції.

"ПСК-Новые решения" на 99% він належить вірменській інвестиційній компанії Balchug Capital.

  • Компанія Ceetrus, що входить до групи Auchan, володіє торговими комплексами та керує ними, закрила угоду з продажу своїх активів у Росії.
Теги:
Світ
Україна
Росія
санкції проти Росії
Війна з Росією
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