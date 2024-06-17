Гігант виробництва будівельної техніки Caterpillar передав усі свої активи в РФ вірменському інвестиційному фонду

Про це повідомляє Reuters.

Відповідно до документів компанії, з якими ознайомилися журналісти, передача російських активів гіганта виробництва будівельної техніки Caterpillar була завершена 14 червня.

Caterpillar Inc призупинила виробництво у Росії у 2022 році через вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Російський диктатор Володимир Путін схвалив покупку активів Caterpillar компанією під назвою PSK-New Solutions у листопаді 2023 року. Указ Путіна та документи російської компанії не розкривають умови угоди.

Balchug Capital і Caterpillar, які виробляють обладнання для будівництва, гірничодобувної та нафтогазової промисловості, не відразу відповіли на запит про коментар.

В указі Путіна зазначено, що PSK-New Solutions може купити 100% статутного капіталу Caterpillar Tosno і Caterpillar Financial у відповідь на санкції Заходу.

В указі Путіна уточнювалося, що "ПСК-Новые решения" може купити 100% статутного капіталу компаній Caterpillar Тосно і Caterpillar Financial у відповідь на західні санкції.

"ПСК-Новые решения" на 99% він належить вірменській інвестиційній компанії Balchug Capital.