"Дочка" Auchan продала свої російські активи

Про це пише DW з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що новим власником компанії тепер стала фірма "Торгівельні галереї".

Як випливає з інформації на сайті компанії, у російському портфелі "Сітрас" розмішені понад 150 тис. кв. м торгових площ. Вона управляє 40 торговими центрами та галереями.

Що передувало

18 лютого 2023 року спільне розслідування The Insider, Le Monde і Bellingcat встановило, що від початку повномасштабного вторгнення російський філіал французького Auchan постачав товари військовим РФ на захоплених територіях України під виглядом "гуманітарної допомоги" цивільному населенню. Ідеться про товари як з "ашанівських" складів, так і зібрані на території магазинів мережі в різних регіонах Росії. Також встановлено, що російський Auchan допомагав військкоматам набирати мобілізованих з-поміж своїх співробітників.

На цю інформацію вже відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що обговорить діяльність Auchan в Росії зі своїм французьким колегою.

Мережа Auchan в Україні виступила з вимогою пояснень від французького офісу. Згодом центральний офіс Auchan спростував звинувачення у допомозі армії РФ та сприянні мобілізації.

23 лютого Національне агентство з питань запобігання корупції внесло французьку корпорацію Auchan у перелік міжнародних спонсорів війни Росії в Україні.

Згодом стало відомо, що компанія знала про постачання її товарів військовим РФ і намагався приховати це, оформлюючи замовлення на 10 приватних компаній у Санкт-Петербурзі.

10 березня Reuters опублікувало матеріал, у якому йшлося про те, що французька компанія Auchan, попри повномасштабне вторгнення в Україну, планує відкрити в Росії ще один магазин і подвоїти свою присутність на російському ринку.

Згодом французький ритейлер "Ашан" заперечив, що планує розширяти свою мережу в Росії, та назвав свою діяльність місією.