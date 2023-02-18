Про це йдеться в звіті на сайті Auchan Retail.

"Auchan Retail категорично заперечує заяви, зроблені в цьому звіті-розслідуванні, і їх інтерпретацію. Auchan Retail дуже здивована цими звинуваченнями, які жодним чином не підтверджуються реальністю внутрішнього розслідування", - наголосили у компанії.

У мережі підкреслили, що їхні російські магазини не надають ніякої допомоги нікому, крім цивільного населення, а також не причетні до будь-яких зборів для російської армії.

Там запевняють, що у березні 2022 року мерія Санкт-Петербурга зробила замовлення на збір допомоги для населення. Стверджується, що в переліку продуктів не було нічого, що могло б свідчити про те, що їх призначають для військових.

Спростовують і той факт, що на її території розташовувалися пункти збору "гуманітарної допомоги для Донбасу".