В центральному офісі Auchan спростовують звинувачення у допомозі армії РФ та сприянні мобілізації
Французька мережа супермаркетів Auchan заперечує, що під час війни постачала товари для російських військовослужбовців на територіях окупованих областей України
Про це йдеться в звіті на сайті Auchan Retail.
"Auchan Retail категорично заперечує заяви, зроблені в цьому звіті-розслідуванні, і їх інтерпретацію. Auchan Retail дуже здивована цими звинуваченнями, які жодним чином не підтверджуються реальністю внутрішнього розслідування", - наголосили у компанії.
У мережі підкреслили, що їхні російські магазини не надають ніякої допомоги нікому, крім цивільного населення, а також не причетні до будь-яких зборів для російської армії.
Там запевняють, що у березні 2022 року мерія Санкт-Петербурга зробила замовлення на збір допомоги для населення. Стверджується, що в переліку продуктів не було нічого, що могло б свідчити про те, що їх призначають для військових.
Спростовують і той факт, що на її території розташовувалися пункти збору "гуманітарної допомоги для Донбасу".
- Нагадаємо, спільне розслідування The Insider, Le Monde і Bellingcat встановило, що від початку повномасштабного вторгнення російський філіал французького Auchan постачав товари військовим РФ на захоплених територіях України під виглядом "гуманітарної допомоги" цивільному населенню. Ідеться про товари як з "ашанівських" складів, так і зібрані на території магазинів мережі в різних регіонах Росії. Також встановлено, що російський Auchan допомагав військкоматам набирати мобілізованих з-поміж своїх співробітників.
- На цю інформацію вже відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що обговорить діяльність Auchan в Росії зі своїм французьким колегою.
- Мережа Auchan в Україні виступила з вимогою пояснень від французького офісу.
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