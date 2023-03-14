"Ашан" заперечив відкриття нових магазинів в РФ і назвав свою діяльність "місією"

Про це йдеться у заяві компанії.

"Після публікації Reuters неправдивої інформації, яка зараз була підхоплена кількома європейськими ЗМІ, Auchan категорично заперечує відкриття нового магазину в Росії", - ідеться в повідомленні.

Компанія наголосила, що не відкриває нових магазинів і не створює нових торгових точок в Росії. Також, за словами французького ритейлера, "Ашан" ніколи не мав планів подвоїти кількість магазинів у РФ.

"Ця "інформація" не згадується ніде в повідомленнях або стратегічних планах Auchan Russia або Auchan Retail. Це підробка", - зауважили в компанії.

Натомість як випливає із заяви, 9 березня, перед тим, як з'явилося повідомлення від Reuters, французький ритейлер "Ашан" оголосив про ребрендинг одного зі своїх магазинів у Москві під торговою маркою "Мій Ашан", який відкрився у 2016 році. Через це могло виникнути враження, що компанія хоче розширитися.

У заяві нагадали, що "Ашан" припинив усі інвестиції у свою російську дочірню компанію, і наголосили, що чітко дотримуються умов чинних ембарго та санкцій і діють у рамках законодавства. Проте необхідність ребрендингу в умовах припинення інвестицій у компанії не пояснили.

"Таким чином, Auchan Retail залишається вірним своєму зобов’язанню залишатися відкритим в Україні та Росії, щоб дозволити цивільному населенню цих країн і надалі мати доступ до якісних харчових продуктів за найсправедливішою ціною. Ця місія триває", - підсумували в заяві.