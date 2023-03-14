"Ашан" заперечив відкриття нових магазинів в РФ і назвав свою діяльність "місією"
Французький ритейлер "Ашан" заперечив, що планує розширяти свою мережу в Росії, та назвав свою діяльність "місією"
Про це йдеться у заяві компанії.
"Після публікації Reuters неправдивої інформації, яка зараз була підхоплена кількома європейськими ЗМІ, Auchan категорично заперечує відкриття нового магазину в Росії", - ідеться в повідомленні.
Компанія наголосила, що не відкриває нових магазинів і не створює нових торгових точок в Росії. Також, за словами французького ритейлера, "Ашан" ніколи не мав планів подвоїти кількість магазинів у РФ.
"Ця "інформація" не згадується ніде в повідомленнях або стратегічних планах Auchan Russia або Auchan Retail. Це підробка", - зауважили в компанії.
Натомість як випливає із заяви, 9 березня, перед тим, як з'явилося повідомлення від Reuters, французький ритейлер "Ашан" оголосив про ребрендинг одного зі своїх магазинів у Москві під торговою маркою "Мій Ашан", який відкрився у 2016 році. Через це могло виникнути враження, що компанія хоче розширитися.
У заяві нагадали, що "Ашан" припинив усі інвестиції у свою російську дочірню компанію, і наголосили, що чітко дотримуються умов чинних ембарго та санкцій і діють у рамках законодавства. Проте необхідність ребрендингу в умовах припинення інвестицій у компанії не пояснили.
"Таким чином, Auchan Retail залишається вірним своєму зобов’язанню залишатися відкритим в Україні та Росії, щоб дозволити цивільному населенню цих країн і надалі мати доступ до якісних харчових продуктів за найсправедливішою ціною. Ця місія триває", - підсумували в заяві.
- 18 лютого спільне розслідування The Insider, Le Monde і Bellingcat встановило, що від початку повномасштабного вторгнення російський філіал французького Auchan постачав товари військовим РФ на захоплених територіях України під виглядом "гуманітарної допомоги" цивільному населенню. Ідеться про товари як з "ашанівських" складів, так і зібрані на території магазинів мережі в різних регіонах Росії. Також встановлено, що російський Auchan допомагав військкоматам набирати мобілізованих з-поміж своїх співробітників.
- На цю інформацію вже відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що обговорить діяльність Auchan в Росії зі своїм французьким колегою.
- Мережа Auchan в Україні виступила з вимогою пояснень від французького офісу. Згодом центральний офіс Auchan спростував звинувачення у допомозі армії РФ та сприянні мобілізації.
- 23 лютого Національне агентство з питань запобігання корупції внесло французьку корпорацію Auchan у перелік міжнародних спонсорів війни Росії в Україні.
- Згодом стало відомо, що компанія знала про постачання його товарів військовим РФ і намагався приховати це, оформлюючи замовлення на 10 приватних компаній у Санкт-Петербурзі.
- 10 березня Reuters опублікувало матеріал, у якому йшлося про те, що французька компанія Auchan, попри повномасштабне вторгнення в Україну, планує відкрити в Росії ще один магазин і подвоїти свою присутність на російському ринку.
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