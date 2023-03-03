Російський "Ашан" знав, що його товари йдуть військовим РФ і намагався приховати це оформленням постачань на інші компанії, - The Insider

Про це мовиться у спільному розслідуванні The Insider і Le Monde.

Зазначають, що у своїй відповіді на звинувачення французьке керівництво мережі "Ашан" заперечувало свою участь у постачанні товарів російським військовим. Водночас воно визнає та стверджує, що березневе замовлення 2022 року, яке згадували у розслідуванні, було зроблено міськрадою Санкт-Петербурга і в ньому не було жодних товарів, "які б навели на думку про конкретного отримувача".

Своєю чергою у розслідуванні стверджують, що всі заяви "Ашану" є "відвертою і свідомою брехнею, яку легко спростувати чисельними документами, фотографіями та свідченнями працівників, які надали під запис".

Так The Insider і Le Monde наводять документ, у якому видно, що замовлення за березень 2022 року був оформлений на десять приватних компаній, які формально не належать владі Санкт-Петербурга. Також зазначають, що ці компанії відбирало московське керівництво "Ашану", а при отриманні замовлення за всі компанії розписувалася Є. А. Сафронова. У такий спосіб, на думку журналістів-розслідувачів, компанія намагалася приховати постачання товарів для міноборони РФ.

Тезу компанії про те, що вона не знала конкретного отримувача, спростовує той факт, що працівники та менеджери "Ашану" на території магазинів самостійно наклеювали на коробки з бритвами та цигарками бирки "гуманітарна допомога". Щонайменше два працівники "Ашану" під запис підтвердили для редакції The Insider, що вони знали, що допомога йде російським військовим. Також про це заявили чиновники з мерії Санкт-Петербурга.

Крім того, у розслідуванні зазначають, що підтвердженням свідомого постачання товарів армії РФ є фотографії волонтерів, які збирали допомогу для військових у різних містах. Прикметно, що на фотографіях видно, як волонтери тиснуть руки "регіональним працівникам "Ашану", вдягнутим у фірмовий одяг "Ашану" і на фоні "Ашану".

"Відкритим залишається лише питання, чи знало французьке керівництво холдингу про діяльність свого російського підрозділу", - ідеться у тексті розслідування.