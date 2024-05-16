Британська розвідка спрогнозувала економічне зростання в Україні на рівні 3%

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

"Незважаючи на атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України, цілком імовірно, що Україна побачить реальне економічне зростання приблизно на 3% у 2024 році", - йдеться у повідомленні.

За даними Міжнародного валютного фонду, у 2023 році економічне зростання в Україні склало 5%. НБУ покращив річний прогноз інфляції на 2024 рік до 8,2% проти 8,6%.

Зазначається, що у березні 2024 року інфляція в Україні впала до 3,2% в річному обчисленні, посиливши тенденцію зниження з піком понад 26% у 2022 році. Однак у другій половині 2024 року інфляція, ймовірно, зросте.

НБУ прогнозує зменшення наслідків минулорічного високого врожаю, відновлення споживання та зростання витрат для бізнесу під час війни.

﻿﻿"Покращення економічних умов в Україні майже напевно дозволило НБУ поступово знизити базову відсоткову ставку. Наприкінці квітня 2024 року НБУ знизив базову процентну ставку до 13,5% з 14,5%, встановленого в березні 2024 року, і нижче воєнного піка у 25%", - додають у розвідці.