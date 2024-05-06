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НБУ бачить передумови для подальшого зниження облікової ставки до кінця року

6 травня, 2024 понедiлок
15:44
Економіка НБУ
Зміст

Усі члени Комітету з монетарної політики НБУ бачать простір для подальшого зниження облікової ставки, але думки щодо темпів пом'якшення процентної політики розділилися

Про це повідомила пресслужба НБУ.

На думку членів Комітету, динаміка споживчої інфляції залишається помітно кращою, ніж очікувалося, а базової – близькою до прогнозу. Також покращуються інфляційні очікування, а ситуація на валютному ринку залишається контрольованою. Зменшується невизначеність щодо надходження зовнішнього фінансування.

Семеро учасників дискусії очікують зниження облікової ставки до 13% упродовж 2024 року. На їхню думку, НБУ має діяти обережно, враховуючи заплановані заходи валютної лібералізації, прогнозоване пришвидшення інфляції в другому півріччі та потенційне погіршення очікувань економічних агентів. До того ж зберігаються ризики, пов’язані з енергетикою та фінансуванням значних бюджетних потреб.

Натомість четверо членів Комітету вважають, що такий рівень облікової ставки буде зависоким, враховуючи поточну та очікувану інфляційну динаміку. На їхню думку, НБУ зможе прискорити зниження облікової ставки до 11,5–12% на кінець року.

Водночас усі члени Комітету погодилися, що високий рівень невизначеності ускладнює прогнозування рівня облікової ставки навіть на кінець цього року, не кажучи вже про наступні роки. Натомість НБУ має бути готовим і надалі гнучко адаптувати свою політику в разі істотних змін у поточних макроекономічних тенденціях та в балансі ризиків для інфляції та курсової динаміки, резюмували в пресслужбі.

Облікова ставка визначає відсоток, під який НБУ надає кредити комерційним банкам, а від цього, відповідно, залежить те, під який відсоток банки надаватимуть кредити населенню та бізнесу, а також прийматимуть депозити.

НБУ знижує облікову ставку, коли немає причин очікувати інфляції. Підвищення ж облікової ставки навпаки відбувається тоді, коли країна зазнає потрясінь, економіка регресує і є передумови інфляції. Варто зазначити, що у червні 2022 року регулятор підвищив її з 10% одразу до 25% річних. І на цьому рівні вона трималася до липня 2023-го. Потім НБУ знизив облікову ставку з 25% до 22%, а у вересні – до 20%.

З 27 жовтня облікова ставка була на рівні 16%, а з 15 грудня сягає 15%. 25 січня 2024 року НБУ ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%, пояснивши це тим, що регулятор прогнозує більш тривалі бойові дії в Україні.

Однак 14 березня НБУ знизив облікову ставку до 14,5%, а з 26 квітня її знижено до 13,5%.

Теги:
Новини
Україна
НБУ
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