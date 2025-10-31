Через 2 роки на економіку РФ чекають колапсоїдні явища, - економіст Устенко

Таку думку висловив економіст, ексрадник президента Олег Устенко в етері Еспресо.

"По-перше, в них є логіка, це не те, що в них відсутня логіка. Вони розуміють, що їхня економічна ситуація виходить з-під контролю. Для багатьох, в тому числі і для Кремля, зрозуміло, що утримувати ситуацію в довготривалій перспективі, скажімо, два роки з плюсом від поточного моменту часу буде не просто складно, а буде навіть неможливо. Вони розуміють, що в них залишається небагато. часу, скажімо, від нуля до двох років, тобто від моменту, де ми зараз знаходимося плюс 24 місяці, коли вони будуть намагатися досягти того", - сказав він.

Устенко вважає, що вже важко розібратися, чого вони хочуть добитися.

"Те, що вони мають в голові, судячи по всіх тих останніх потугах і перемовинах і поїздках, які вони роблять, вони просто або дезорієнтовані в ситуації, або просто так, як параноїк, хочуть того, чого вони хочуть і не хочуть про це всім сказати, чого вони саме хочуть. Вони розуміють, що їх економічна ситуація буде погіршуватися дуже швидко після 24 місяців від сьогоднішнього моменту. Вони розуміють, що встояти там буде складно. Вони будуть намагатися вирішувати все якомога швидше", - наголосив економіст.

На його думку, росіяни перебувають в стані невизначеності та розуміють, що в них будуть падати їхні доходи від нафтової галузі.

"До речі, це не наша заслуга, а це більше заслуга все ж таки Сполучених Штатів Америки, коли були накладені додаткові тарифи мита, митні тарифи на Індію, потім перемовини з Моді, потім кінець кінцем оці те, що лунають і меседжі з Індії. З приводу того, що ми припиняємо купувати російську нафту, це вдарить по російському нафтовому бізнесу, вони будуть втрачати від 30 до 50 млрд доларів в річному еквіваленті. Зрозуміло, що після вчорашньої зустрічі Сі Цзіньпіна і Трампа такого позитивного рішення, на яке ми очікували з боку Китаю не відбулося. Можливо, там будуть деякі скорочення по російській нафті, але не так, як очікувалося раніше", - сказав Устенко.

Він прогнозує, що протягом 24 місяців - це той період часу, коли Кремль зможе витримувати економічну ситуацію на плаву.

"Тяжко, але зможе витримувати. Вони будуть підвищувати податки, те, що вони роблять. НДС підвищений з 20 до 22%. Вони міняють схему податків для власних ФОПів, вони будуть вилучати активи спочатку дальнього кола, потім ближнього кола, тобто можуть фінансувати, тяжко, але зможуть фінансувати свою військову машину. Якщо треба буде - будуть навіть фінансувати в більшому розмірі, будуть різати витрати на соціальний сектор, вони це теж розуміють", - пояснив економіст.

Устенко додав, що ось чому ми бачимо колосальне збільшення витрат на їх репресивний апарат.

"Тобто картинка в них буде знаходитися в контрольованому русі протягом від 0 до 24 місяців. А потім вони розуміють, що там такі виклики, з якими вони не впевнені, що вони зможуть взагалі впоратися. І там, мені здається, що колапсоїдні явища будуть наростати просто на великій швидкості і навіть з прискоренням. Відповідно, коли ми говоримо з вами про тоталітарні, авторитарні країни період, коли вони просто загнані в кут і ступінь їх агресивності зростає багатократно", - вважає він.

На його думку, те, що ми зараз з вами бачимо, це просто прояв цієї загальної картинки.

"Можна скільки завгодно говорити і аналізувати їхні військові якісь там потуги, можна аналізувати політичний стан, можна аналізувати якісь там соціальні зрушення, які є або можуть бути, або ніколи не будуть в Росії. Все ж таки я вважаю, що для всього тут в такому випадку є базою економіка, а економічна база дає мені такі сигнали, як і всім решта, в тому числі, не лише експертному товариству, а в тому числі і Кремлі, вони ж не повні ідіоти", - сказав економіст.

Устенко наголосив, що у РФ розуміють, що економіка буде погіршуватися - ступінь їх агресивності, як в будь-якому тоталітарному режимі буде зростати саме протягом цього періоду часу.

"Тому те, що ми з вами бачимо зараз, це буде просто продовжуватися з прискореними темпами. Які виклики для нас? Виклики для нас це знов-таки - укріпляти якомога швидше наш сектор безпеки і оборони і це все, що там стосується вже тоді таких тактичних завдань, які вирішують тоді вже військові", - підсумував він.