Головна Економіка Через дефіцит пекарні змушені імпортувати житнє борошно, а це вплине на ціну хліба
Ексклюзив

Через дефіцит пекарні змушені імпортувати житнє борошно, а це вплине на ціну хліба

Олена Будько
14 серпня, 2025 четвер
18:52
Економіка борошно

Українським пекарням уже доводиться імпортувати житнє борошно через його дефіцит. З огляду на прогнози, вони муситимуть робити це й наступного року

Зміст

Про це в коментарі Еспресо розповів президент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко.

За словами Олександра Тараненка, ситуація з житом в Україні складніше, ніж з пшеницею.

"Торік ми зібрали урожай жита, який суттєво менший, ніж нам потрібно для внутрішнього споживання. Цього року ситуація з житом ще гірша – ми недоберемо десь близько 30% від того обсягу, який нам потрібен для внутрішнього споживання. Якщо споживання в жита Україні десь в районі 230-240 000 тонн, то зберемо ми по прогнозах десь 180-190 тис. тонн. в цих межах. Але це валовий збір без врахування якості, і не все зерно буде придатне для перероблення на борошно", – зазначив він.

Відтак, прогнозує Тараненко, в першій половині наступного календарного року пекарні матимуть нестачу житнього борошна й будуть змушені купувати його за кордоном.

"Аналогічна ситуація виникла цього року у квітні. У травні почався імпорт житнього борошна. Звичайно, деякі компанії встигли зробити запас, а деякі й зараз його імпортують", – додав президент Всеукраїнської асоціації пекарів. 

Імпорт відбувається з країн Балтії, також, за інформацією Тараненка, були переговори з Польщею. 

Заміщення українського борошна імпортним вплине на вартість хліба. Так, якщо торік тонна житнього українського борошна коштувала в межах 7000 грн, то ціна імпортного майже втричі вища – близько 20 тис. грн.

"Звичайно, хліб не подорожчав втричі, бо його собівартість – це не тільки борошно. Проте нестача вітчизняної муки суттєво впливає на вартість житніх сортів хліба. Крім того, торішніх цін на борошно ми вже не побачимо, бо, наскільки мені відомо, ціна на жито в Україні вже становить орієнтовно 11-12 тисяч гривень за тонну, відповідно, виходить десь 15-16 тисяч за тонну борошна, – каже Олександр Тараненко. – Зараз багато компаній ведуть переговори з аграріями про збільшення посівних площ жита, аби в наступному році ми отримали більший врожай і, не було потреби імпортувати житнє борошно".

Попри дефіцит жита на внутрішньому ринку, ні торік, ані цьогоріч не було жодних обмежень на експорт жита з України. За словами Олександра Тараненка, значного експорту також не було – вивезли тільки трохи більш ніж 10 000 тонн. Однак у нинішній ситуації навіть ця кількість має значення.

  • Докладніше про те, чи можливий в Україні дефіцит продовольчого зерна, читайте в матеріалі Еспресо
