Через Трампа ситуація навколо санкцій щодо РФ стає аморфною, - експерт Гончар

Про це заявив президент Центру глобалістики "Стратегія XXI", експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар у програмі "Світ і ми з Євгеном Магдою" в етері Еспресо.

Він відповів на питання, чи важливе лідерство деяких політиків в питанні запровадження санкцій. Щоб він підняв це питання на прапор і далі йшов з ним.

"Звичайно. Але тут слід виходити з того, що якраз в цьому контексті і має бути роль американського лідера - Дональда Трампа. Тому що якби європейські лідери - так, певні з них займають достатньо жорсткі позиції щодо Росії, але їхня вагова категорія, вона не та", - сказав експерт.

Гончар наголосив, що в цьому плані важлива була б синергія зусиль і європейців, і американців.

"А її немає, особливо за умов, коли ми бачимо Дональд Трамп якось так з боку дивиться на НАТО Як нібито Сполучені Штати не є країною- членом НАТО. Він говорить про те, що НАТО має там зробити кроки такі-то там, а ми потім підключимося. Тому втрата ось цієї лідерської позиції, вона значною мірою впливає на те, що ситуація навколо санкцій стає якби більш такою аморфною. Проте, вважаю, що успіхом є те, що ми не бачимо того, що обіцяно Трампом, до речі, переглянути санкції, пом'якшити санкції. Тобто серйозного відкату не відбулось", - підсумував він.