Директором Агенції оборонних закупівель призначили екскерівницю ланцюгів постачань Укренерго Безрукову

Про це повідомляє Міноборони.

"Міноборони вибудовує нову архітектуру закупівель, яка унеможливить прояви корупції та буде відповідати стандартам НАТО. Зміна менеджменту - це перший крок до кардинального перезавантаження "Агенції оборонних закупівель". Наш пріоритет - це своєчасне та якісне забезпечення наших воїнів усім необхідним. Без простору для корупції", - зазначив заступник Міністра оборони Дмитро Кліменков.

Зазначається, що нова очільниця підприємства має понад 20 років досвіду в управлінні ланцюгами постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями (США, Канада, Європа, Близький Схід, Африка). У 2017-2024 роках працювала в Національній енергетичній компанії "Укренерго", де розробила та впровадила сучасну політику закупівель, засновану на принципах прозорості, ефективності та розподілу повноважень.

Міноборони додає, що "Укренерго" однією з перших серед держкомпаній перевела всі закупівлі на платформу ProZorro створила інститут уповноважених осіб, відповідальних за закупівлі, дирекцію з управління ланцюгами постачання з категорійним менеджментом у закупівлях, а також впровадила допоміжні функції внутрішнього аудиту та комплаєнсу.

"Результат - зниження цін в закупівлях в середньому на 14%; зменшення середнього часу проведення закупівель на 20%; підвищення кваліфікації закупівельної команди. За останні п’ять років «Укренерго» заощадила на закупівлях понад 1,2 млрд грн", - повідомляють у міністерстві.

Як підкреслила сама Безрукова, ефективні та прозорі закупівлі зброї - запорука національної безпеки, а транспарентність, цифровізація та нульова толерантність до корупції - основні принципи нашої роботи.

"Ми маємо робити акцент на інноваціях та стратегічних партнерствах, щоб забезпечити найсучасніше озброєння для ЗСУ. Віддаючи перевагу передовим технологіям та постійно вдосконалюючи власний арсенал, ми суттєво покращимо оснащення наших військ", - сказала директорка "Агенції оборонних закупівель".

У Міноборони також наголосили, що зміна очільника - перший крок до трансформації "Агенції оборонних закупівель". Наступний етап - створення Наглядової ради з професійних та компетентних менеджерів міжнародного рівня.

Довідково: Марина Безрукова здобула ступінь магістра з фінансів у КНУ ім. Тараса Шевченка, є спеціалістом з правознавства та магістром управління бізнесом - MBA (Київська школа економіки). Із січня 2017 року працювала в НЕК "Укренерго" на посадах члена правління, директора з управління ланцюгами постачань тощо. Раніше - в корпоративному секторі в компаніях різних сегментів економіки.