"За чотири місяці вдалося зекономити за всіма тиловими закупівлями приблизно 3,5 млрд грн": Умєров про викриття схем у Міноборони
Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що новин про затримання та кримінальні справи, пов’язані із корупцією у відомстві, буде більше
Про це очільник Міноборони розповів на своїй сторінці у Фейсбук.
Він зазначив, що це один із пріоритетів Міністерства оборони. Зокрема розповів, що наповну запрацювали внутрішній аудит відомства та його оновлена Генеральна інспекція. Зокрема за останні 4 місяці виявили понад 10 млрд порушень, які були вчинені раніше.
"В грудні СБУ у взаємодії з Міноборони ліквідувала корупційну схему на придбанні боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн. Це те, про що можемо говорити публічно. Попереду будуть ще новини. Водночас працюємо над тим, щоб вирішити проблему системно: впроваджуємо нову архітектуру закупівель за стандартами НАТО", - зазначив Рустем Умєров.
Очільник Міноборони наголосив на тому, що закупівельні механізми перебудовують так, аби не зашкодити безперервному постачанню зброї та тилового майна Збройних сил України.
Також Умєров повідомив, що закупівлі для Міноборони здійснюють дві спеціальні агенції: "Державний оператор тилу", який буде закуповувати тилове майно, зокрема їжу, одяг, пальне та "Агенція оборонних закупівель" - вона спеціалізується на закупівлі зброї.
"Вже є конкретні результати. За чотири місяці вдалося зекономити за всіма тиловими закупівлями приблизно 3,5 млрд грн. Це орієнтовно 20% від запланованої суми на закупівлі. Крім цього, вперше Міноборони придбало 50 тис. комплектів жіночої форми, 100 тис. електричних грілок, 15 тис. активних навушників. З постачальником навушників провели переговори щодо зниження ціни - додаткова економія державних коштів 11,7 млн грн”, - повідомив глава Міністерства оборони.
- 29 грудня стало відомо, що Міністерство оборони в арбітражному суді виграло справу проти іноземної компанії, яка постачала неякісні бронежилети ЗСУ: суд зобов'язав постачальника повернути Україні понад 1 млрд грн.
- 4 січня повідомлялося, що під час закупівлі нового типу спецнавушників Міноборони запобігло переплаті майже 12 млн грн.
- 8 січня Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки повідомили про нову підозру колишньому заступнику міністра оборони України та ще двом експосадовцям відомства в розтраті майже 950 млн грн держкоштів на закупівлі бронежилетів для ЗСУ.
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