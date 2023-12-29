Міноборони виграло суд в іноземного постачальника, який передав неякісні бронежилети ЗСУ: він має повернути Україні понад 1 млрд грн

Про це інформує пресслужба оборонного відомства.

Вказано, що ще на початку повномасштабного вторгнення Міноборони замовило в іноземного постачальника бронежилети та берці для ЗСУ і оплатило замовлення. Однак берці надійшли з порушенням термінів постачання улітку 2022 року. Бронежилети постачалися протягом літа-зими 2022 року, але не проходили балістичні випробування. Відтак Міноборони не приймало їх.

"Міністерство оборони України зробило вимогу до постачальника повернути вартість за неякісні товари та сплатити штрафні санкції. Постачальник вимогу не задовольнив. Юридичною службою Міноборони було подано позов до міжнародного арбітражу про стягнення вартості непоставлених бронежилетів, штрафних санкцій та відсотків річних", - йдеться у повідомленні.

Арбітражний суд ухвалив рішення на користь України та зобов'язав постачальника повернути Україні понад 27 мільйонів доларів (еквівалент понад одного мільярда гривень). Сума містить в собі не лише вартість товару, а й штрафні санкції, відсотки річних та арбітражний збір. Крім того, до моменту погашення заборгованості до суми будуть нараховуватися проценти річних від вартості непоставлених бронежилетів.

У відомстві вказали, що ця сума найбільша з усіх арбітражів, які зараз ведуться Міноборони.