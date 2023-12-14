Міноборони виграло п'ять арбітражів на понад 900 млн грн
За 100 днів роботи нової команди Міноборони виграло п’ять міжнародних арбітражів з іноземними постачальниками на суму понад 900 млн грн
Про це повідомляє пресслужба Міноборони у телеграм.
Спори виникли через непостачання майна, порушення термінів його постачання та якість самого товару.
"Міжнародний арбітраж присудив стягнути на користь Міноборони з недобросовісних іноземних постачальників 6 934 936,92 долара США та 16 472 958,45 євро. Суд також постановив, що відсотки річних продовжують нараховуватися щоденно до моменту оплати постачальником своєї заборгованості перед Міністерством оборони України", - йдеться d повідомленні.
Крім того, за двома контрактами Міністерство юстиції України подало позови до швейцарського арбітражу на суму 33 164 788,23 долара США. Підготовка цих позовів здійснювалась Мін’юстом спільно з юридичною службою Міністерства оборони України.
- 21 листопада Міністерство оборони України повідомило про спроби двох компаній зірвати закупівлі продуктів для військових. Оборонне відомство вже звернулося до правоохоронців із заявою про вчинене кримінальне правопорушення.
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