Міноборони виграло п'ять арбітражів на понад 900 млн грн

Про це повідомляє пресслужба Міноборони у телеграм.

Спори виникли через непостачання майна, порушення термінів його постачання та якість самого товару.

"Міжнародний арбітраж присудив стягнути на користь Міноборони з недобросовісних іноземних постачальників 6 934 936,92 долара США та 16 472 958,45 євро. Суд також постановив, що відсотки річних продовжують нараховуватися щоденно до моменту оплати постачальником своєї заборгованості перед Міністерством оборони України", - йдеться d повідомленні.

Крім того, за двома контрактами Міністерство юстиції України подало позови до швейцарського арбітражу на суму 33 164 788,23 долара США. Підготовка цих позовів здійснювалась Мін’юстом спільно з юридичною службою Міністерства оборони України.