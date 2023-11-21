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Міноборони заявило про спробу зірвати закупівлі продуктів для ЗСУ

21 листопада, 2023 вiвторок
13:24
Економіка Міністерство оборони України

Міністерство оборони України повідомило про спроби двох компаній зірвати закупівлі продуктів для військових. Оборонне відомство вже звернулося до правоохоронців із заявою про вчинене кримінальне правопорушення

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

Зазначається, що 1 та 2 листопада на платформі електронних закупівель Prozorro Міноборони оголосило про проведення спрощеної закупівлі харчів для Збройних Сил України. В одній з областей було виставлено лот на закупівлю їжі.

Водночас Одна компанія-учасниця, яка змагалась за цей лот, з 2016 року взагалі не здійснювала будь-яку фінансово-господарську діяльність, її банківські рахунки були закриті, а документи на підтвердження кваліфікаційних критеріїв - відсутні.

Крім цього, серед учасників лотів, в компанії були найвищі цінові пропозиції. Тому Міністерство відхилило цінову пропозицію компанії на участі в торгах. У відповідь компанія подала до суду та заблокувала процес визначення переможців. 

У МОУ такі дії розцінюють як те, що компанія взяла участь у торгах з ціллю зірвати процес своєчасного постачання на перший квартал 2024 року.

"Міноборони вже звернулося до правоохоронців із заявою про вчинене кримінальне правопорушення передбаченого ч.1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань)", - заявили у міністерстві.

Як наголошує заступник голови Міноборони Дмитро Кліменков, закупівлі з харчування у відомстві є відкритими, і "будь-яка компанія може подати пропозиції, але при цьому може не завантажити всі необхідні підтверджуючі документи".

"Вже після аукціону ми розглядаємо документи учасників, якщо вони не відповідають кваліфікаційним вимогам, такий учасник відхиляється. Вже були випадки, коли окремі компанії зловживали принципами відкритості та вдавались до маніпуляцій українським законодавством. Однак, такі судові позови не були успішними", - зауважив представник МОУ.

Він наголосив, що Міністерство буде жорстко, в межах закону, реагувати на подібні спроби атак на публічні закупівлі для потреб ЗСУ.

Також Міноборони виявило ознаки використання подібної схеми і за іншими лотами. Деякі учасники закупівель зловживають принципами відкритості та вдаються до маніпуляцій українським законодавством, аби перешкоди проведенню своєчасних закупівель продуктів для армії.

Так, Міністерство оборони готує заяви до правоохоронних органів за усіма випадками, аби зупинити зловживання та своєчасно провести закупівлі в інтересах держави.

  • Напередодні служба внутрішнього аудиту Міноборони України у співпраці з правоохоронними органами провела перевірку однієї з військових частин Чернігівської області та встановила порушення, що призвели до збитків державі на суму 38,8 млн грн.
Україна
Міністерство оборони
ЗСУ
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