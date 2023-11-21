Завищили вартість генераторів: аудит Міноборони виявив порушення у військовій частині Чернігівщини на 38,8 млн грн

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.

Зазначається, що наймасштабнішим із чотирьох порушень стало безпідставне завищення вартості генераторів, куплених у 2022 році. Збитки від цього сягнули 37,1 мільйона гривень.

Аудит встановив, що посадові особи військової частини укладали додаткові угоди з постачальниками й цим істотно змінювали умови договору. Через це вони закупили на 163 генератори менше від встановленої потреби.

У Міноборони додали, що в період з жовтня 2022-го по квітень 2023 року, коли генератори були критично потрібні військовим, більшість з них до військових частин не постачалася, а накопичувалася на складах. Так, частка виданих генераторів для користування не перевищила 15% від закуплених.

Крім того, встановлено й інші порушення на загальну суму 1,7 млн грн. Під час перевірки Служба внутрішнього аудиту Міноборони встановила факти перешкоджання діям аудиторів.

Рішенням керівництва Міноборони матеріали щодо порушень посадових осіб, зокрема командира військової частини, що призвели до втрат з державного бюджету, передано до правоохоронних органів