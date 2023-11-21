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Завищили вартість генераторів: аудит Міноборони виявив порушення у військовій частині Чернігівщини на 38,8 млн грн

21 листопада, 2023 вiвторок
09:24
Кримінал Міністерство оборони України

Служба внутрішнього аудиту Міноборони України у співпраці з правоохоронними органами провела перевірку однієї з військових частин Чернігівської області та встановила порушення, що призвели до збитків державі на суму 38,8 млн грн

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.

Зазначається, що наймасштабнішим із чотирьох порушень стало безпідставне завищення вартості генераторів, куплених у 2022 році. Збитки від цього сягнули 37,1 мільйона гривень.

Аудит встановив, що посадові особи військової частини укладали додаткові угоди з постачальниками й цим істотно змінювали умови договору. Через це вони закупили на 163 генератори менше від встановленої потреби.

У Міноборони додали, що в період з жовтня 2022-го по квітень 2023 року, коли генератори були критично потрібні військовим, більшість з них до військових частин не постачалася, а накопичувалася на складах. Так, частка виданих генераторів для користування не перевищила 15% від закуплених. 

Крім того, встановлено й інші порушення на загальну суму 1,7 млн грн. Під час перевірки Служба внутрішнього аудиту Міноборони встановила факти перешкоджання діям аудиторів.

Рішенням керівництва Міноборони матеріали щодо порушень посадових осіб, зокрема командира військової частини, що призвели до втрат з державного бюджету, передано до правоохоронних органів

  • Напередодні служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони також провела перевірку тендеру щодо закупівлі обкладинок папок особових справ: ціну в 351 гривню за одну визнали завищеною.
Україна
Міністерство оборони
корупція в Україні
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