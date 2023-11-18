Обкладинки папок по 351 грн: у Міноборони після аудиту знайшли порушення у тендері

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Вказано, що за чотири місяці до тендеру Кадровий центр ЗСУ вніс пропозицію щодо зміни технічних характеристик обкладинок, які використовують для папок особових справ. Таким чином у тендерній заявці Командування Сил логістики встановило ціну - 351 гривню за штуку.

Коли оголосили старт торгів, надійшла лише одна позиція від виробника, яка дорівнювала очікуваній вартості. Її надіслав виробник ПрАТ Київська поліграфічна фабрика "ЗОРЯ".

"Після цього МОУ з’ясувало, що на ринку є дешевші пропозиції - приміром, схожі зразки папок за ціною від 140 до 325 гривень. Аудитори закупили у ФОП зразок такого товару за ціною 120 гривень - це акційна ціна від основної 140 гривень (при цьому невідомо, чи може цей продавець задовольнити потребу щодо кількості тендеру, який включає 4 лоти загальною кількістю 58 тисяч одиниць)", - йдеться у повідомленні.

За результатами перевірки також стало відомо, що зміни технічних параметрів обкладинок були надані без обґрунтування. Тож договір щодо тендеру не підписали. Служба внутрішнього аудиту запропонувала внести зміни, які зменшать вартість обкладинок та збільшать кількість учасників аукціону.

У Міноборони додали, що наразі триває "всебічна перевірка". Її результати оприлюднять після завершення.

"Основні зусилля внутрішнього аудиту Міноборони спрямовані на запобігання та попередження порушень та неефективних витрат державних ресурсів. Під час встановлення фактів вже вчинених порушень ми передаємо цю інформацію прокуратурі. Це проста логіка, якої ми дотримуємось, щоб вичистити систему від корупції. Ми хочемо показати, що закони однакові для всіх", - заявив заступник Міністра оборони Юрій Джигир.