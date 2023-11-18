Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Обкладинки папок по 351 грн: у Міноборони після аудиту знайшли порушення у тендері

Обкладинки папок по 351 грн: у Міноборони після аудиту знайшли порушення у тендері

18 листопада, 2023 субота
19:48
Суспільство Міністерство оборони України

Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони провела перевірку тендеру щодо закупівлі обкладинок папок особових справ: ціну у 351 гривню за одну визнали завищеною

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства. 

Вказано, що за чотири місяці до тендеру Кадровий центр ЗСУ вніс пропозицію щодо зміни технічних характеристик обкладинок, які використовують для папок особових справ. Таким чином у тендерній заявці Командування Сил логістики встановило ціну - 351 гривню за штуку.

Коли оголосили старт торгів, надійшла лише одна позиція від виробника, яка дорівнювала очікуваній вартості. Її надіслав виробник ПрАТ Київська поліграфічна фабрика "ЗОРЯ".

"Після цього МОУ з’ясувало, що на ринку є дешевші пропозиції - приміром, схожі зразки папок за ціною від 140 до 325 гривень. Аудитори закупили у ФОП зразок такого товару за ціною 120 гривень - це акційна ціна від основної 140 гривень (при цьому невідомо, чи може цей продавець задовольнити потребу щодо кількості тендеру, який включає 4 лоти загальною кількістю 58 тисяч одиниць)", - йдеться у повідомленні.

За результатами перевірки також стало відомо, що зміни технічних параметрів обкладинок були надані без обґрунтування. Тож договір щодо тендеру не підписали. Служба внутрішнього аудиту запропонувала внести зміни, які зменшать вартість обкладинок та збільшать кількість учасників аукціону. 

У Міноборони додали, що наразі триває "всебічна перевірка". Її результати оприлюднять після завершення. 

"Основні зусилля внутрішнього аудиту Міноборони спрямовані на запобігання та попередження порушень та неефективних витрат державних ресурсів. Під час встановлення фактів вже вчинених порушень ми передаємо цю інформацію прокуратурі. Це проста логіка, якої ми дотримуємось, щоб вичистити систему від корупції. Ми хочемо показати, що закони однакові для всіх", - заявив заступник Міністра оборони Юрій Джигир.

  • Дана Ярова, волонтерка, громадська діячка, зазначила, що торги по закупівлі харчування для військових на друге півріччя 2023 року заощадили державі 6 млрд грн. 

Україна
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
Військові новини
Читайте також:
російська армія, мобілізація
18 листопада, 2023 субота
Росія вибудовує ешелоновану оборону на лівому березі Херсонської області, - ISW
Карта. Херсон_1411
17 листопада, 2023 п'ятниця
Прориву з боку ЗСУ на Херсонщині найближчим часом не станеться, - капітан ЗСУ
Карта. Авдіївка_1411
16 листопада, 2023 четвер
Ворог підтягнув хімічну бригаду: військовослужбовець Тимочко про штурми Авдіївки
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.24
    Купівля 37.24
    Продаж 37.8
  • EUR
    Купівля 39.95
    Продаж 40.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
18 листопада
19:23
Ексклюзив
Сцена з вистави "Доця"
Російськомовні українці не хочуть ходити на вистави, пов'язані з РФ, - голова організації "Деколонізація. Україна"
19:20
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган заявив, що сприятиме відновленню інфраструктури Гази, якщо буде досягнуто припинення вогню
18:54
Рівненська АЕС
Шрі-Ланка шукає інвесторів для своїх майбутніх АЕС
18:54
Ексклюзив
терористи ХАМАС
Ізраїль не піде на поступки в переговорах з ХАМАСом щодо звільнення заручників, - громадська діячка Жарова
18:31
Казахстан, Росія
У Казахстані заблокували російську платформу новин Sputnik24
18:13
ветеран
Створені ветеранами та їхніми сім'ями: в Україні понад 400 бізнесів отримали фінансування від держави
18:08
Ексклюзив
Андрій Єрмак
Досить дивна у нас була делегація: дипломат Чалий про візит Єрмака до США
18:05
військовий прарад, Рига Латвія
Латвія святкує День проголошення Республіки. На урочистостях президент вшанував загиблого в Україні капрала
18:03
OPINION
Василь Зима
Ми програємо без допомоги Заходу
17:37
Жозеп Боррель
З Гази почали евакуйовувати родичів працівників ЄС, - Боррель
17:35
Болгарія
Болгарія відмовиться від імпорту російської нафти на пів року раніше, ніж планувала, - ЗМІ
17:19
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 18 листопада: євро йде вгору
17:13
Ексклюзив
Ситуація на кордоні України та Словаччини покращилась, - словацький політолог Дулеба
17:00
Ексклюзив
Джо Байден і Сі Цзіньпін
"Ділили російську спадщину": Піонтковський про зустріч Байдена та Сі
16:56
Паспорт рф
Росіяни на ТОТ України намагаються підкупити пенсіонерів "соцвиплатами": для отримання потрібно оформити паспорт РФ
16:40
Кадр з фільму "20 днів у Мвріуполі"
"20 днів у Маріуполі" отримав приз глядацьких симпатій на фестивалі документального кіно в Амстердамі
16:36
запуск SpaceX Starship
Друга спроба запуску ракети Starship завершилась невдачею
16:20
Володимир Зеленський
Азаров, Царьов, Аксьонов та інші: Зеленський ввів нові санкції проти 8 колаборантів
16:13
Ілюстративне фото
Канадський Червоний Хрест передав Черкащині 71 генератор та 4 модульні котельні
16:05
OPINION
Андрій Кокотюха
Що не так із "культурним резервом" для визволеного Донбасу
16:02
Запорізька область
Окупанти вдарили по Запоріжжю: загинули двоє рятувальників, є поранені
15:45
Ексклюзив
У Житомирі презентували фільм Миколи Княжицького "Церква без Христа"
15:40
Австралійські вчені з'ясували, що надмірний час перед екраном спричиняє погіршення когнітивних функцій
15:40
Інтерв’ю
Наталія Валох
Байдужість влади Польщі до проблем жінок змусила їх згуртуватися, - Валох
15:37
Аmazon
Amazon оголосила про скорочення штату співробітників, які працюють над голосовим помічником Alexa. У чому причина
15:34
ДТП
На Київщині нетверезий водій на Hummer врізався в будинок: є постраждалі
15:19
Олаф Шольц
Шольц закликав Путіна зробити перший крок до миру
14:58
Херсон
Армія РФ вдарила по Херсону: постраждав волонтер
14:56
Нікол Пашинян
Вірменія та Азербайджан узгодили основні принципи мирного договору
14:50
Українська електроенергія пішла в Європу
Удар РФ по електромережі Одещини не вплине на стабільність роботи енергосистеми України
14:44
Огляд
Михайло Мудрик, збірна України
Усик і Ф'юрі нарешті домовились, збірна України готується до вирішальної битви за Євро: головні новини спорту за тиждень
14:34
евакуація
З громад Куп'янського району Харківщини евакуювали 283 дітей
14:34
електроенергія, світло ЛЕП
Через атаку РФ на Одещині без світла залишаються 1550 споживачів: ситуація в енергосистемі станом на 18 листопада
14:32
Херсонщина
Росіяни обстріляли з артилерії Велетенське на Херсонщині: є постраждалий
14:21
Фердинанд Маркос-молодший і Сі Цзіньпін
Лідери Китаю та Філіппін зустрілись у Сан-Франциско: обговорили шляхи зниження напруженості в Південнокитайському морі
14:18
Дрони
Держава передала українським військовим понад 2 тис. безпілотників
14:14
Ексклюзив
Джо Байден та Сі Цзіньпін
Обом сторонам потрібна була пауза: дипломат Чалий про зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна
14:02
OPINION
Віктор Андрусів
Домовленості з диктаторами нічого не варті
14:00
Ексклюзив
Путін і Сі Цзіньпін у Москві
Путін уже погодився, що він "Невський XXI століття", який продав Росію Китаю, - Піонтковський
13:55
Єврокомісія планує заборонити продаж Росії танкерів для перевезення сирої нафти і нафтопродуктів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV