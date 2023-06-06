Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Сьогодні 6 червня на Prozorro відбулися торги щодо харчування для військових на друге півріччя 2023 року. Попередньо можу сказати, що близько 24 млрд грн була ціна лотів, а проторгували понад 18 млрд грн, тобто заощадження державі 6 млрд грн. Певно будуть ще якісь зміни, бо будемо дивитися на дотримування кваліфікаційних вимог. Але вже можемо констатувати наступне: вперше з початку повномасштабного вторгнення Міноборони провели свої закупівлі на системі Prozorro, друге – суттєво змінені ціни закупок, третє – встановлені граничні ціни на кожен з 409 продуктів харчування, які є у каталозі", - розказала громадська діячка.



Дана Ярова підкреслила, головне – торги відбулися, з чим всіх і вітає.