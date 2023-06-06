Сьогодні Міноборони провело перші тендери на харчування військових, - громадська діячка
Дана Ярова, волонтерка, громадська діячка, зазначила, що торги по закупівлі харчування для військових на друге півріччя 2023 року заощадили державі 6 млрд грн
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Сьогодні 6 червня на Prozorro відбулися торги щодо харчування для військових на друге півріччя 2023 року. Попередньо можу сказати, що близько 24 млрд грн була ціна лотів, а проторгували понад 18 млрд грн, тобто заощадження державі 6 млрд грн. Певно будуть ще якісь зміни, бо будемо дивитися на дотримування кваліфікаційних вимог. Але вже можемо констатувати наступне: вперше з початку повномасштабного вторгнення Міноборони провели свої закупівлі на системі Prozorro, друге – суттєво змінені ціни закупок, третє – встановлені граничні ціни на кожен з 409 продуктів харчування, які є у каталозі", - розказала громадська діячка.
Дана Ярова підкреслила, головне – торги відбулися, з чим всіх і вітає.
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