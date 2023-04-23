У Prozorro відкрили дані про незбройні оборонні закупівлі

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Відображення інформації про незбройні оборонні закупівлі стала доступною у Prozorro з 23 квітня.

За словами заступниці міністра економіки України Надії Бігун відтепер оборонні замовники та військові частини почнуть публікувати інформацію про ціни за одиницю у своїх незбройних закупівлях. До цього їх зобов'язує нова редакція Закону "Про оборонні закупівлі".

"З нашого досвіду, лише сам факт того, що інформація про ваші закупівлі буде публікуватися в Prozorro, є стимулом більш ретельно підходити до їх проведення", — сказала Бігун.

Вона уточнила, що оборонні замовники звітуватимуть про закупівлі харчування, речового майна пального тощо на суму від 200 тис. грн для товарів і послуг та 1,5 млн грн — робіт. Звіти міститимуть обмежену кількість інформації — назву замовника, предмет закупівлі та ціну за одиницю.

У випадку закупівель послуг з харчування замовникам необхідно буде прозвітувати про ціну за одиницю кожного продукту, що входить до цієї послуги.

Закон передбачає, що оборонні замовники та військові частини мають публікувати звіти в систему Prozorro протягом робочих 10 днів з дня підписання контракту. Крім того, до 22 червня їм потрібно буде прозвітувати по всіх договорах, укладених з 24 лютого 2022 року, тобто від початку повномасштабного вторгнення РФ до України.