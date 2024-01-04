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Під час закупівлі нового типу спецнавушників Міноборони запобігло переплаті майже 12 млн грн

4 січня, 2024 четвер
10:45
Економіка

Міноборони запобігло переплаті 11,7 млн грн під час закупівлі нового типу спецнавушників. Підозру викликав переможець, який надав пропозиції фактично однакових цін на різні зразки обладнання

Про це повідомляють у Міністерстві оборони України.

"Аудитори МОУ встановили, що під час спрощеної закупівлі за лотами 1, 2 та 3 переможець процедури надав пропозиції фактично однакових цін (20 550 грн, 20 499 грн та 20 493 грн) на різні зразки навушників. Це створювало ризик закупівлі за завищеними цінами", - йдеться у повідомленні.

Після цього департамент ресурсного забезпечення Міноборони визначив конкретні моделі навушників, запропонованих переможцями, та провів моніторинг цін щодо подібних пропозицій на ринку.

У Міноборони зазначили, що під час "зустрічі з переможцями аукціону домовилися про зменшення вартості товару за трьома лотами". Так вдалося запобігти переплаті 11,7 млн грн.

"Такий тип активних спеціальних навушників Міноборони закуповує вперше. Було оголошено закупівлі за п’ятьма лотами, всі 15 тис. одиниць засобів індивідуального захисту уже на складах. Найближчим часом навушники будуть передані безпосередньо підрозділам на найбільш пріоритетних напрямках фронту", - наголосили у відомстві. 

  • Восени 2023 року компанія Романа Гринкевича, чиї фірми підозрюють у махінаціях із закупівлями для ЗСУ, виграла один з найдорожчих тендерів ЛОВА.
  • 29 грудня стало відомо, що Міноборони виграло суд в іноземного постачальника, який передав неякісні бронежилети ЗСУ: він має повернути Україні понад 1 млрд грн.
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