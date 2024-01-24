До $500 тис. підтримки: USAID оголосила грантову програму на $10 млн для переробних підприємств
USAID "Конкурентоспроможна економіка України" оголосила грантову програму для підтримки розвитку українських середніх та великих переробних підприємств
Про це пише Міністерство економіки України.
Зазначається, що загальний обсяг фінансування становитиме $10 млн. У рамках програми планують надати близько 30 грантів обсягом від $150 тис. до $500 тис.
Прийом заявок триватиме до 8 березня 2024 року.
"Грантова програма підтримуватиме українські середні і великі переробні підприємства у діяльності, яка сприяє розширенню виробництва, створенню нових інноваційних продуктів та модернізації. Метою ініціативи є створення нових робочих місць в Україні та збільшення продажів товарів як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що гранти нададуть підприємствам у таких секторах: упаковка та пакувальні матеріали, харчова промисловість, машинобудування та металообробка, текстиль, продукти на відновлення та реконструкцію.
З детальною інформацією щодо подачі заявки, необхідних документів та критеріїв відбору можна ознайомитися тут.
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