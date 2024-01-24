До $500 тис. підтримки: USAID оголосила грантову програму на $10 млн для переробних підприємств

Про це пише Міністерство економіки України.

Зазначається, що загальний обсяг фінансування становитиме $10 млн. У рамках програми планують надати близько 30 грантів обсягом від $150 тис. до $500 тис.

Прийом заявок триватиме до 8 березня 2024 року.

"Грантова програма підтримуватиме українські середні і великі переробні підприємства у діяльності, яка сприяє розширенню виробництва, створенню нових інноваційних продуктів та модернізації. Метою ініціативи є створення нових робочих місць в Україні та збільшення продажів товарів як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що гранти нададуть підприємствам у таких секторах: упаковка та пакувальні матеріали, харчова промисловість, машинобудування та металообробка, текстиль, продукти на відновлення та реконструкцію.

З детальною інформацією щодо подачі заявки, необхідних документів та критеріїв відбору можна ознайомитися тут.