Голова USAID прибула до Єгипту, аби оголосити про надання $21 млн допомоги населенню Гази

Про це повідомляє Reuters.

Очільниця USAID Пауер прибула в Аль-Аріш з вантажем продовольчої допомоги та медичних препаратів вагою 36 000 фунтів призначених для Гази.

Додаткова допомога буде спрямована на забезпечення засобів гігієни та житла, продуктів харчування та іншої допомоги для мешканців Гази та Західного берега річки Йордан, які постраждали від ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Кошти також підуть на підтримку психосоціальної допомоги та критично важливих медичних послуг, а також на створення польового госпіталю в Газі, який керуватиметься неурядовими організаціями та надаватиме стаціонарну медичну допомогу.

Перебуваючи в Аль-Аріші, Пауер зустрінеться з офіційними особами, представниками єгипетських і міжнародних гуманітарних організацій, які працюють над прискоренням надання допомоги Газі.

Вона порушить питання про прихильність Вашингтона до захисту цивільного населення і про необхідність збільшення гуманітарних поставок до рівня, досягнутого під час гуманітарної паузи.