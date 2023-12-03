Операція на півдні Гази буде такою ж потужною, як на півночі, - ЦАХАЛ

Про це пише The Times of Israel.

"Вчора та сьогодні ми знищували командирів батальйонів, командирів рот та багатьох бойовиків ХАМАС. І вчора вранці ми почали те саме на півдні сектору Гази. Це буде не менш потужна операція, ніж у північній частині Гази. Вона принесе не менші результати", - заявив керівник штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герці Галеві.

За його словами, командири ХАМАСу зустрінуться з ЦАХАЛом всюди.

"У нас є можливості зробити це найретельнішим чином, так само як ми зробили це потужно та ретельно на півночі сектору Гази. Ми робимо це зараз на півдні та продовжуємо поглиблювати досягнення на півночі сектору", - додав він.