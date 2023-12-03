Операція на півдні Гази буде такою ж потужною, як на півночі, - ЦАХАЛ
Ізраїльські військові проводитимуть наземну операцію на півдня Гази так само потужно, як і у північній частині
Про це пише The Times of Israel.
"Вчора та сьогодні ми знищували командирів батальйонів, командирів рот та багатьох бойовиків ХАМАС. І вчора вранці ми почали те саме на півдні сектору Гази. Це буде не менш потужна операція, ніж у північній частині Гази. Вона принесе не менші результати", - заявив керівник штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герці Галеві.
За його словами, командири ХАМАСу зустрінуться з ЦАХАЛом всюди.
"У нас є можливості зробити це найретельнішим чином, так само як ми зробили це потужно та ретельно на півночі сектору Гази. Ми робимо це зараз на півдні та продовжуємо поглиблювати досягнення на півночі сектору", - додав він.
- 1 грудня ЦАХАЛ повідомив, що ХАМАС порушив оперативну паузу й вів вогонь по Ізраїлю. У відповідь ЦАХАЛ відновив бойові дії проти ХАМАСу у Секторі Гази.
- Зокрема, 3 грудня Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію командира батальйону ХАМАСу "Шеджайя" Вессама Фархата, який відповідальний за вбивство 6 солдатів ЦАХАЛу та планування нападу на Ізраїль.
- Того ж дня ізраїльські військові закликали евакуюватися мешканців другого за величиною міста Гази Хан-Юніс і його околиць, оскільки Ізраїль переніс свій наступ на південну частину території, де, за їхніми даними, переховується багато лідерів ХАМАСу.
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