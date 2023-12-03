Ізраїль закликав жителів міста Хан-Юніс евакуюватися, оскільки наступ ЦАХАЛу перемістився на південь

Про це повідомляє Associated Press.

Повідомлялося про сильні бомбардування в неділю у районі Хан-Юніса і південному місті Рафах, а також у північних районах, які були в центрі уваги ізраїльської повітряної і наземної кампанії.

Багато з 2,3-мільйонного населення цієї території скупчилося на півдні після того, як ізраїльські війська наказали цивільному населенню покинути північ у перші дні 2-місячної війни.

У неділю ізраїльські військові розширили наказ про евакуацію в Хан-Юнісі і його околицях, попросивши жителів ще щонайменше п'яти районів і кварталів виїхати заради їхньої безпеки.

За словами мешканців, ізраїльські військові розкидали листівки з наказом переїхати на південь до Рафаха або до прибережних районів на південному заході. "Місто Хан-Юніс є небезпечною зоною бойових дій", - йдеться в листівках.

У доповіді, опублікованій перед останніми наказами про евакуацію, спостерігачі ООН зазначили, що ті, кому наказано виїхати, становлять близько чверті території Гази, де до війни проживало близько 800 000 осіб.

Однак США попередили Ізраїль, щоб він уникав нових значних масових переміщень.

Ізраїльські військові заявили в неділю, що їхні винищувачі і гелікоптери "завдали ударів по цілях тероризму в секторі Гази, включаючи шахти тунелів терористів, командні центри і склади зброї" протягом ночі, а безпілотник знищив п'ятьох бойовиків ХАМАСу.