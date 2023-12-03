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ЦАХАЛ ліквідував ще одного командира ХАМАСу, який причетний до вбивств військових та цивільних

3 грудня, 2023 неділя
08:31
Світ Газа, Ізраїль завдає авіаударів

3 грудня Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію командира батальйону ХАМАСу "Шеджайя" Вессама Фархата, який відповідальний за вбивство 6 солдатів ЦАХАЛу та планування нападу на Ізраїль

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

Ізраїльські винищувачі завдали удару по позиціях ХАМАСу, в результаті чого загинув командир батальйону ХАМАС "Шеджайя" Вессам Фархат, який є відповідальним за вбивство 6 солдатів ЦАХАЛу під час операції «Захисний край» і 7 жовтня відправив терористів в кібуц Нахаль-Оз.

Зазначається, що Фархат розпочав командування батальйоном у 2010 році та керував ним під час операції «Захисний край», коли він наказав терористам атакувати солдатів ЦАХАЛу.

Він брав участь у плануванні нападу 7 жовтня, під час якого він керував терористами ХАМАСу та був одним з організаторів терористичної атаки на Мехінат Ацмона в 2002 році, під час якої загинули п'ятеро ізраїльських цивільних осіб.

Крім того, він був одним з організаторів теракту протитанковою ракетою по цивільному автобусу в Нахаль-Оз у 2011 році, в результаті якого загинула ізраїльська дитина.

У 1995 році, коли Фархат прямував до Ізраїлю, щоб здійснити теракт, його затримали служби безпеки й ув’язнили в ізраїльській в’язниці на 10 років, а вже після повернення до Гази він працював на виробництві ракет для ХАМАСу.

"З початку війни ЦАХАЛ та ІСА (Ізраїльське космічне агентство) значно погіршили можливості батальйону "Шеджайя", включаючи ліквідацію їхніх старших командирів і удари по терористичній інфраструктурі та зброї", - йдеться у повідомленні.

  • Ізраїль повідомив деяким арабським країнам, що він хоче створити буферну зону в Газі, щоб запобігти нападам ХАМАС у майбутньому після закінчення війни.
Ізраїль
Палестина
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Хамас
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