Ізраїль хоче створити буферну зону в Газі після закінчення війни з ХАМАС, - Reuters

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Ізраїль розповів про свої плани Єгипту та Йорданії, а також Об’єднаним Арабським Еміратам, які нормалізували відносини з Ізраїлем у 2020 році.

У виданні вважають, що ініціатива щодо буферної зони не вказує на неминуче припинення наступу Ізраїлю, але це показує, що країна виходить за межі усталених арабських посередників, таких як Єгипет чи Катар, намагаючись сформувати післявоєнну Газу.

"Ізраїль хоче створити буферну зону між сектором Газа та Ізраїлем з півночі на південь, щоб запобігти проникненню ХАМАС чи іншим бойовикам або нападам на Ізраїль", - сказав високопоставлений представник регіональної служби безпеки, одне з трьох регіональних джерел, які побажали залишитися анонімними.