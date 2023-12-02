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Ізраїль хоче створити буферну зону в Газі після закінчення війни з ХАМАС, - Reuters

2 грудня, 2023 субота
08:34
Світ Сектор Гази

Ізраїль повідомив деяким арабським країнам, що він хоче створити буферну зону в Газі, щоб запобігти нападам ХАМАС у майбутньому після закінчення війни

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Ізраїль розповів про свої плани Єгипту та Йорданії, а також Об’єднаним Арабським Еміратам, які нормалізували відносини з Ізраїлем у 2020 році.

У виданні вважають, що ініціатива щодо буферної зони не вказує на неминуче припинення наступу Ізраїлю, але це показує, що країна виходить за межі усталених арабських посередників, таких як Єгипет чи Катар, намагаючись сформувати післявоєнну Газу.

"Ізраїль хоче створити буферну зону між сектором Газа та Ізраїлем з півночі на південь, щоб запобігти проникненню ХАМАС чи іншим бойовикам або нападам на Ізраїль", - сказав високопоставлений представник регіональної служби безпеки, одне з трьох регіональних джерел, які побажали залишитися анонімними.

  • 1 грудня ЦАХАЛ повідомив, що ХАМАС порушив оперативну паузу й вів вогонь по Ізраїлю. У відповідь ЦАХАЛ відновив бойові дії проти ХАМАСу у Секторі Гази.

Ізраїль
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Війна в Ізраїлі
Хамас
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