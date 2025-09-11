Доходи РФ від продажу нафти впали до 5-річного мінімуму, - Міжнародне енергетичне агентство
У серпні 2025 року доходи Росії від експорту нафти й нафтопродуктів зменшилися на $920 млн, впавши до одного з найнижчих рівнів з початку повномасштабного вторгнення в Україну
Про це пише Reuters із посиланням на Міжнародне енергетичне агентство.
За даними агентства, цього серпня доходи РФ від продажу нафти впали до $13,51 млрд, втративши $920 млн. Це сталося через зменшення експорту нафти й пального, а також збільшення знижок на сорт Urals (ціна цієї нафти впала до близько $56 за барель, що нижче за стелю західних країн у $60).
"Доходи Росії від експорту нафти залишаються близькими до п'ятирічного мінімуму, скорочуючи податкові надходження та посилюючи економічне уповільнення Росії", – йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства.
Окрім того, в останній місяць літа вартість експорту російської нафти й пального зменшилась на 70 тис. барелів на добу – до 7,3 млн. Так, видобуток сировини в РФ скоротився на 30 тис. барелів на добу – до 9,3 млн барелів.
- 16 серпня у Волгограді місцеві жителі повідомили про появу стовпа густого чорного диму в районі нафтопереробного заводу. Інцидент призвів до тимчасових обмежень у повітряному просторі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.53
- EUR Купівля 48Продаж 48.68
- Актуальне
- Важливе