Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка Доходи РФ від продажу нафти впали до 5-річного мінімуму, - Міжнародне енергетичне агентство

Доходи РФ від продажу нафти впали до 5-річного мінімуму, - Міжнародне енергетичне агентство

Дар'я Куркіна
11 вересня, 2025 четвер
13:49
Економіка Близький Схід Ємен нафта

У серпні 2025 року доходи Росії від експорту нафти й нафтопродуктів зменшилися на $920 млн, впавши до одного з найнижчих рівнів з початку повномасштабного вторгнення в Україну

Зміст

Про це пише Reuters із посиланням на Міжнародне енергетичне агентство.

За даними агентства, цього серпня доходи РФ від продажу нафти впали до $13,51 млрд, втративши $920 млн. Це сталося через зменшення експорту нафти й пального, а також збільшення знижок на сорт Urals (ціна цієї нафти впала до близько $56 за барель, що нижче за стелю західних країн у $60). 

"Доходи Росії від експорту нафти залишаються близькими до п'ятирічного мінімуму, скорочуючи податкові надходження та посилюючи економічне уповільнення Росії", – йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства.

Окрім того, в останній місяць літа вартість експорту російської нафти й пального зменшилась на 70 тис. барелів на добу – до 7,3 млн. Так, видобуток сировини в РФ скоротився на 30 тис. барелів на добу – до 9,3 млн барелів.

  • 16 серпня у Волгограді місцеві жителі повідомили про появу стовпа густого чорного диму в районі нафтопереробного заводу. Інцидент призвів до тимчасових обмежень у повітряному просторі.
Більше новин
