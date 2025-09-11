Доходи РФ від продажу нафти впали до 5-річного мінімуму, - Міжнародне енергетичне агентство

Про це пише Reuters із посиланням на Міжнародне енергетичне агентство.

За даними агентства, цього серпня доходи РФ від продажу нафти впали до $13,51 млрд, втративши $920 млн. Це сталося через зменшення експорту нафти й пального, а також збільшення знижок на сорт Urals (ціна цієї нафти впала до близько $56 за барель, що нижче за стелю західних країн у $60).

"Доходи Росії від експорту нафти залишаються близькими до п'ятирічного мінімуму, скорочуючи податкові надходження та посилюючи економічне уповільнення Росії", – йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства.

Окрім того, в останній місяць літа вартість експорту російської нафти й пального зменшилась на 70 тис. барелів на добу – до 7,3 млн. Так, видобуток сировини в РФ скоротився на 30 тис. барелів на добу – до 9,3 млн барелів.