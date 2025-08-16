У Волгограді фіксують густий дим у районі НПЗ, влада обмежувала польоти літаків

Про це пише телеграм-канал Аstra.

Як повідомив речник Росавіації Артем Кореняко, повітряний простір було закрито об 11:42 та знову відкрито о 13:19. Раніше в місті оголошували повітряну тривогу, а в аеропорту запроваджували тимчасові обмеження на прийом і випуск літаків.

Офіційних пояснень щодо джерела задимлення поки не надали. Водночас низка місцевих телеграм-каналів повідомила, що йдеться нібито про "плановий скидання нафтопродукту для подальшого ремонту ємностей".

Однак користувачі соцмереж поставили під сумнів офіційну версію, звертаючи увагу на те, що до місця події масово прибували пожежні машини й карети "швидкої".

"А швидкі летять теж через плановий скидання? І пожежні туди несуться планово, чи їх забули попередити?" — пишуть читачі у коментарях.