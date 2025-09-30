Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Домашнє завдання від МВФ: які два структурні маяки Україна досі не виконала

Домашнє завдання від МВФ: які два структурні маяки Україна досі не виконала

Зіновія Воронович
30 вересня, 2025 вiвторок
19:48
Економіка Музей картонок

Від "податку на OLX" та об'єднання баз даних податкової та митниці до скасування так званих правок Лозового та реформ наглядових рад держпідприємств: яке домашнє завдання від МВФ мала виконати Україна і з чим вона не впоралась

Зміст

Про це повідомила заступниця виконавчого директора Центру економічної стратегії Марія Репко під час презентації Моніторингу виконання умов програми МВФ та допомоги ЄС у рамках Ukraine Facility за вересень 2025 року, передає Еспресо.

"Міжнародний валютний фонд оцінює потребу України у фінансуванні на наступні два роки на рівні приблизно 65 млрд доларів, що дуже-дуже багато. З них, за чутками, 8 млрд може бути покрито за рахунок нової програми.  Те, якою вона може бути, буде під впливом того, як Україна виконувала поточну програму", – каже Марія Репко.

На її думку, ті вимоги, які ставив МВФ перед Україною у поточній програмі, були дуже легкі, до того ж Фонд поблажливо ставився до виконання структурних маяків.

Україні зарахували виконання 4 маяків

Станом на вересень Україні має зараховані виконаними 4 маяки, хоча принаймні один з них до кінця не виконаний.

"Це так званий податок OLX (вимоги податкової звітності для операторів цифрових платформ). Справді, він спочатку був виконаний через подання законопроєкт в Раду, потім цей законопроєкт відкликали і зараз уряд підготував новий законопроєкт. Тим не менше,  маяк вважається виконаним", – каже Марія Репко.

Другий маяк – вчасне подання бюджетної декларації на 2026-2028 рр.

"Вона подана була вчасно – це прекрасно. Ми вітаємо, що уряд зробив це і я думаю, що ми будемо йти до середньострокового бюджетного планування і надалі", – каже експертка.

Третій маяк – ухвалення Стратегічною інвестиційною радою Єдиного проєктного портфелю. У вересні 2024 року було сформовано пілотний Єдиний проєктний портфель (SPP, Single project  pipeline), який формували дуже швидко.  Відповідно до структурного маяка, який додали під час 8-го перегляду Програми, Стратегічна  інвестиційна рада ухвалила  Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій на 2026 рік.

"Знаю, що деякі люди посміхалися, бо затверджено було проєктів аж на 11 трильйонів гривень. Тобто з пріоритетизацією все ще є проблема, але менше з тим  – маяк було виконано", – каже Марія Репко.

Четвертий виконаний маяк – публікація звіту про зовнішній аудит НАБУ.

Ще один структурний маяк – у процесі виконання. Йдеться про узгодження баз даних митної і податкової служб. Тобто податківці мають бачити базу митників і навпаки.

Крім того, два структурних маяки мають статут "виконані з затримкою". Йдеться про незалежну перевірка відповідності та доброчесності 
членів Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку та призначення голови БЕБ. Водночас експертка зазначає, що інформації щодо результатів такої перевірки знайти не вдалось.

"Ще один маяк, який був виконаний затримкою, – призначення голови БЕБ. Це теж було дуже важко і для його виконання знадобилася, без перебільшення, революція з картонками", – каже Марія Репко.

Які зобов’язання Україна досі не виконала

"Маяк, який перейшов в статус "не виконано" –  це нові підходи до реформи наглядових рад державних підприємств, корпоративне управління державних підприємствах. Це історія, яку, для України важко переоцінити. Це те, що, напевно, формує  глибинну державу, deep state, в такому найгіршому розумінні її сутності. І те, з чим найважче боротися", – каже Марія Репко. 
На її думку, оскільки ця вимога не була виконана, то є велика ймовірність, що її включать у попередні заходи нової програми МВФ. Тобто вимоги, без яких виконання програми не почнеться.

"Ще один з невиконаних маяків –  скасування "правок Лозового". Цей маяк отримав негативну оцінку з боку українського бізнесу, причому навіть білого бізнесу", – пояснює експертка.
Терміни виконання цього маяка вже двічі переносилися. Поточний Меморандум з МВФ передбачає, що парламент мав ухвалити відповідні зміни до Кримінально-процесуального кодексу ще до кінця липня цього року.

 

