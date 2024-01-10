Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Економічне зростання у світі з 2020 року стало найслабшим початком десятиліття за 30 років, - Світовий банк

Економічне зростання у світі з 2020 року стало найслабшим початком десятиліття за 30 років, - Світовий банк

10 січня, 2024 середа
09:40
Економіка економіка

Згідно з даними Світового банку темпи зростання економіки у світі стали нижчими, ніж у попередні десятиліття через відновлення країн після пандемії, що обтяжується високими процентними ставками, млявою торгівлею та геополітичною напругою

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що протягом п’яти років до 2024 року світова активність буде найнижчою з початку 1990-х років, що зробить одну з чотирьох економік, що розвиваються, біднішою, ніж до пандемії Covid-19.

"Без значної корекції курсу 2020-ті роки стануть десятиліттям втрачених можливостей. Таке слабке зростання в найближчій перспективі залишить багато найбідніших країн з паралізуючим рівнем боргу та слабким доступом до їжі для майже кожної третьої людини", - заявив головний економіст Світового банку Індерміт Гілл. 

У Банку вважають, що зростання інвестицій на душу населення в економіках, що розвиваються, протягом 2023-2024 років становитиме в середньому 3,7%, приблизно вдвічі менше, ніж за попередні 20 років.

Світовий банк прогнозує, що глобальне зростання сповільниться у 2024 році до 2,4%. Згідно з оцінками, глобальне зростання у 2020-2024 роках становитиме 2,2%, що є найнижчим показником за п’ятирічний період після 2,1% у 1990-1994 роках.

  • Ще у вересні 2023 року директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що відновлення зростання світової економіки значно сповільнилося, головним чином через шок від війни Росії проти України.
Світ
Читайте також:
 Аліна Михайлова
8 січня, 2024 понедiлок
Кохана загиблого Да Вінчі Михайлова прокоментувала жарт на шоу "Алкоміки" про вдів
Верховна Рада
9 січня, 2024 вiвторок
До Ради подали п’ять законопроєктів про мобілізацію
8 січня, 2024 понедiлок
"Абсолютно нічого не роблять": ведучий "Золотого глобуса - 2024" поглузував з принца Гаррі і Меган
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.35
    Купівля 38.35
    Продаж 39.16
  • EUR
    Купівля 41.94
    Продаж 43.02
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
10 січня
10:35
Сі Цзіньпін та Джо Байден
Сі Цзіньпін зміцнив зв'язки з рекордною кількістю країн для протистояння США, - Bloomberg
10:33
Олексій Гончаренко
Уперше в історії українець очолить міграційний комітет ПАРЄ, - Гончаренко анонсував свою нову посаду
10:33
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 10 січня: скільки коштують долар та євро
10:13
Міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер
Міністра фінансів Австрії позбавили водійських прав за перевищення швидкості, - ЗМІ
10:11
Агенти "Атеш" виявили в Криму тренувальний табір РФ
10:10
У Невському Луганської області за два тижні росіяни знищили щонайменше 12 будинків, - ОВА
10:07
OPINION
Володимир Гевко
А чи знає народ, що йому робити з державою, за яку гинуть військові?
10:03
Нікополь
РФ вперше атакувала Нікополь БПЛА з камерами нічного бачення, їх раніше використовували лише на фронті
09:57
Ексклюзив
Laboratory of AHILLES attack drone company of the 92nd Brigade
Кожен має вміти захистити країну, РФ нікуди не дінеться після перемоги, - ротний 92-ї ОШБр Федоренко
09:42
Палац правосуддя (Любляна)
У Словенії судді вийшли на двотижневий страйк через низькі зарплати
09:27
авіабомба "Дрель"
У РФ заявили про наміри почати серійне виробництво плануючих авіабомб "Дрель"
09:27
Чехія Україна
У міноборони Чехії заявили, що без підтримки України Заходом "війська РФ були б уже в Ужгороді"
09:18
Оновлено
Оздоровчий центр у Харкові
Росія завдала ракетних ударів по Харкову: пошкоджено приміщення дитячого оздоровчого центру
09:15
Ілюстративне фото
Через Маріуполь у напрямку Бердянська проїхала колона вантажівок із військовим вантажем, - Андрющенко
08:51
КНДР, Північна Корея
Передачу балістичних ракет КНДР Росії та їхнє застосування засудили очільники МЗС 47 країн
08:42
Ексклюзив
Карта. Луганщина_2612
На Куп'янському напрямку ворог зменшив кількість атак, але не полишив своїх намірів, - 14-а ОМБ
08:37
Сергій Собко
Бригадний генерал Сергій Собко залишає Сили ТрО
08:07
Інфографіка
втрати окупантів
Засіб ППО, 13 бронемашин, 12 артсистем та 800 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні
08:02
OPINION
Юрій Касьянов
Свято шашлику закінчилося, панове!
07:56
ВМС США
ВМС США збили 21 ракету та безпілотники хуситів у Червоному морі, - CNN
07:44
заповідник "Тустань"
Минулого року стихійні лиха у світі завдали збитків на $250 млрд, - страховики
07:25
Перу
Перу оголосила надзвичайний стан на кордоні з Еквадором
07:00
безпілотник, дрон
У Росії заявили про атаку безпілотника на Саратовську область
06:53
У Німеччині лідер ХДС Мерц висловився за надання Україні ракет Taurus
06:43
знищені окупанти
Росія, ймовірно, хоче створити "буферну зону" на Харківщині, щоб "захистити" від обстрілів Бєлгородську область, - ISW
06:33
Єврокомісія
В Єврокомісії закликали створити оборонний фонд ЄС на €100 млрд
06:14
Джейк Салліван
Салліван обговорив підтримку України з очільником Офісу нацбезпеки Південної Кореї
05:59
Артем Степанов
Німецький топ-клуб підписав новий контракт з 16-річним українцем
04:59
Роман Яремчук, Валенсія, Ла Ліга
"Валенсія" прийняла важливе рішення стосовно кар'єри форварда збірної України Яремчука
04:29
Путін та Кім Чен Ин
РФ продовжує обстрілювати Україну ракетами з КНДР, - Білий дім
03:25
Дмитро Пєсков
"Київ із подачі західних кураторів продовжує "гнати на забій" солдатів": добірка російських фейків за 9 січня
02:48
Олімпіада-2022
Знаменита українська біатлоністка пропустить ЧЄ-2024
01:42
Зоряні війни
Режисер анонсував новий фільм у всесвіті "Зоряних війн": відомо про кого
01:10
В Еквадорі озброєні люди увірвалися в телестудію в прямому ефірі, в країні оголосили режим внутрішнього збройного конфлікту
00:52
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
Футболіст, який відіграв майже 300 матчів за "Арсенал", кинувся на захист Зінченка
00:27
Михайло Мудрик, "Челсі", АПЛ, чемпіонат Англії
Мудрик не врятував "Челсі" від поразки у матчі з "Мідлсбро" в Кубку англійської ліги
00:07
російська армія, мобілізація
Рашисти примусово мобілізують фермерів на окупованих територіях України
2024, вiвторок
9 січня
23:30
турель ШаБля
Україна законтрактувала роботизовані турелі "ШаБля"
23:04
гуманітарна допомога
Гуманітарної допомоги цього року потребуватимуть 14,6 млн українців, - ООН
22:48
Ексклюзив
Андрій Осадчук
Навіть якщо нас ламатимуть через коліно, голосувати зараз неможливо: нардеп Осадчук про мобілізаційний законопроєкт
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV