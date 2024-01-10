Економічне зростання у світі з 2020 року стало найслабшим початком десятиліття за 30 років, - Світовий банк

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що протягом п’яти років до 2024 року світова активність буде найнижчою з початку 1990-х років, що зробить одну з чотирьох економік, що розвиваються, біднішою, ніж до пандемії Covid-19.

"Без значної корекції курсу 2020-ті роки стануть десятиліттям втрачених можливостей. Таке слабке зростання в найближчій перспективі залишить багато найбідніших країн з паралізуючим рівнем боргу та слабким доступом до їжі для майже кожної третьої людини", - заявив головний економіст Світового банку Індерміт Гілл.

У Банку вважають, що зростання інвестицій на душу населення в економіках, що розвиваються, протягом 2023-2024 років становитиме в середньому 3,7%, приблизно вдвічі менше, ніж за попередні 20 років.

Світовий банк прогнозує, що глобальне зростання сповільниться у 2024 році до 2,4%. Згідно з оцінками, глобальне зростання у 2020-2024 роках становитиме 2,2%, що є найнижчим показником за п’ятирічний період після 2,1% у 1990-1994 роках.