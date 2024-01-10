Економічне зростання у світі з 2020 року стало найслабшим початком десятиліття за 30 років, - Світовий банк
Згідно з даними Світового банку темпи зростання економіки у світі стали нижчими, ніж у попередні десятиліття через відновлення країн після пандемії, що обтяжується високими процентними ставками, млявою торгівлею та геополітичною напругою
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що протягом п’яти років до 2024 року світова активність буде найнижчою з початку 1990-х років, що зробить одну з чотирьох економік, що розвиваються, біднішою, ніж до пандемії Covid-19.
"Без значної корекції курсу 2020-ті роки стануть десятиліттям втрачених можливостей. Таке слабке зростання в найближчій перспективі залишить багато найбідніших країн з паралізуючим рівнем боргу та слабким доступом до їжі для майже кожної третьої людини", - заявив головний економіст Світового банку Індерміт Гілл.
У Банку вважають, що зростання інвестицій на душу населення в економіках, що розвиваються, протягом 2023-2024 років становитиме в середньому 3,7%, приблизно вдвічі менше, ніж за попередні 20 років.
Світовий банк прогнозує, що глобальне зростання сповільниться у 2024 році до 2,4%. Згідно з оцінками, глобальне зростання у 2020-2024 роках становитиме 2,2%, що є найнижчим показником за п’ятирічний період після 2,1% у 1990-1994 роках.
- Ще у вересні 2023 року директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що відновлення зростання світової економіки значно сповільнилося, головним чином через шок від війни Росії проти України.
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