Зростання економіки у світі значно уповільнилося через вторгнення РФ в Україну, - голова МВФ

Про це вона заявила на саміті лідерів країн Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у вівторок, 5 вересня.

За її словами, після значного зростання світової економіки, яке становило понад 6% у 2021 році, відновлення значно сповільнилося. Головною причиною тому Георгієва називає вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

"Ми прогнозуємо, що ці слабкі показники продовжаться, а глобальне зростання становитиме близько 3% у середньостроковій перспективі. Це найнижчий рівень зростання за десятиліття в умовах інфляції, коли очікується, що відсоткові ставки будуть вищими довше, і в контексті зростальних ризиків фрагментації”, - сказала вона.

Георгієва наголосила, що світова економіка продемонструвала стійкість до низки негативних потрясінь - пандемії, війни, кліматичних подій і кризи вартості життя. Тож її відновлення після цих потрясінь триває.

Голова МВФ додала, що з найбільших економік повністю відновилася лише США. Водночас Єврозона все ще приблизно на 2% нижче тренду, тоді як Китай та інші країни з ринком, що розвивається, приблизно на 5% нижче тренду. А країни з низьким рівнем доходу постраждали ще сильніше.