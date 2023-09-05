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Зростання економіки у світі значно уповільнилося через вторгнення РФ в Україну, - голова МВФ

5 вересня, 2023 вiвторок
12:24
Економіка МВФ

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що відновлення зростання світової економіки значно сповільнилося, головним чином через шок від війни Росії проти України

Про це вона заявила на саміті лідерів країн Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у вівторок, 5 вересня.

За її словами, після значного зростання світової економіки, яке становило понад 6% у 2021 році, відновлення значно сповільнилося. Головною причиною тому Георгієва називає вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

"Ми прогнозуємо, що ці слабкі показники продовжаться, а глобальне зростання становитиме близько 3% у середньостроковій перспективі. Це найнижчий рівень зростання за десятиліття в умовах інфляції, коли очікується, що відсоткові ставки будуть вищими довше, і в контексті зростальних ризиків фрагментації”, - сказала вона.

Георгієва наголосила, що світова економіка продемонструвала стійкість до низки негативних потрясінь - пандемії, війни, кліматичних подій і кризи вартості життя. Тож її відновлення після цих потрясінь триває.

Голова МВФ додала, що з найбільших економік повністю відновилася лише США. Водночас Єврозона все ще приблизно на 2% нижче тренду, тоді як Китай та інші країни з ринком, що розвивається, приблизно на 5% нижче тренду. А країни з низьким рівнем доходу постраждали ще сильніше.

  • У червні Організація економічного співробітництва та розвитку прогнозувала, що світова економіка зросте до 2,7% з обіцяних у листопаді 2022 року 2,2%.
Світ
МВФ
Війна з Росією
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