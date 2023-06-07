Про це повідомляє AP.

Організація економічного співробітництва та розвитку прогнозує, що світова економіка зросте до 2,7%. Водночас у листопаді 2022 року такий прогноз становив 2,2%.

Також 38 країн-членів організації, що базується в Парижі, дійшли висновку про незначне прискорення зростання - до 2,9% - наступного року.

"Глобальна економіка має пройти через хитке відновлення цього та наступного року. Попередній шлях сповнений ризиків, від ескалації війни в Україні — з руйнуванням дамби у вівторок до боргових проблем у країнах, що розвиваються, і швидкого підвищення процентних ставок, що має непередбачуваний вплив на банки та інвесторів", - заявили в ОЕСР.

Організація також прогнозує зниження інфляції до 5,2% до кінця року з 7,8% наприкінці минулого року в країнах G20, на які припадає понад 80% світової економіки.