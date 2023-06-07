Організація економспівробітництва та розвитку покращила прогноз щодо економічного зростання у світі
Організація економічного співробітництва та розвитку прогнозує, що світова економіка зросте до 2,7% з обіцяних у листопаді 2022 року 2,2%
Про це повідомляє AP.
Організація економічного співробітництва та розвитку прогнозує, що світова економіка зросте до 2,7%. Водночас у листопаді 2022 року такий прогноз становив 2,2%.
Також 38 країн-членів організації, що базується в Парижі, дійшли висновку про незначне прискорення зростання - до 2,9% - наступного року.
"Глобальна економіка має пройти через хитке відновлення цього та наступного року. Попередній шлях сповнений ризиків, від ескалації війни в Україні — з руйнуванням дамби у вівторок до боргових проблем у країнах, що розвиваються, і швидкого підвищення процентних ставок, що має непередбачуваний вплив на банки та інвесторів", - заявили в ОЕСР.
Організація також прогнозує зниження інфляції до 5,2% до кінця року з 7,8% наприкінці минулого року в країнах G20, на які припадає понад 80% світової економіки.
- Нагадаємо, у квітні Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на два наступні роки.
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