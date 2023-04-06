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Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на два наступні роки

6 квітня, 2023 четвер
18:23
Економіка Світовий банк

За оновленими прогнозами Світового банку, економіка України цьогоріч зросте на 0,5% після падіння на 29,2% у 2022 році, а у 2024 році – зросте на 3,5%. У січні Світовий банк очікував швидшого зростання: на 3,3% у 2023 році і на 4,1% - у 2024-му

Про це йдеться в оновленому Економічному огляді регіону від Світового банку.

"Економічна активність у регіоні Європи та Центральної Азії, ймовірно, залишатиметься пригніченою цього року через тяглі наслідки вторгнення Росії в Україну, стійку високу інфляцію та жорсткіші фінансові умови. Очікується, що регіональне виробництво зросте на 1,4% у 2023 році, що значно краще, ніж раніше очікувані 0,1%. Позитивна, хоча і глибоко депресивна, економічна активність у 2023 році відображає більш м'яке скорочення економіки Росії та покращення перспектив України. Очікується, що у 2024-25 роках регіональне зростання зросте в середньому до 2,7%, оскільки інфляція сповільниться, внутрішній попит відновиться, а зовнішня кон'юнктура покращиться", - заявили у Світовому банку.

Різке зростання споживчих цін, особливо на харчові продукти та енергоносії, призвело до того, що до кінця 2022 року середньорічна інфляція на ринках, що формуються, та в країнах, що розвиваються, Європи та Центральної Азії зросла до 15,9%, що стало найвищим показником за останні 20 років і найвищим серед усіх регіонів світу, що розвиваються, йдеться в огляді.

У Світовому банку підкреслили, що перспективи залишаються вкрай невизначеними.

"Зростання у 2023 році може бути слабшим, якщо війна, спричинена вторгненням Росії в Україну, продовжить ескалацію, ціни на харчові продукти та енергоносії зростатимуть, підвищення процентних ставок прискориться у світі або в регіоні, або відбудеться раптовий розворот потоків капіталу в регіон. Поточні події в банківському секторі деяких розвинутих країн можуть мати побічний вплив на зростання", - додали в установі.

За прогнозами банку, цього року економіка України зросте на 0,5% "після приголомшливого падіння на 29,2%" у 2022 році, коли відбулося російське вторгнення в країну.

"Хоча економічні втрати, яких зазнала Україна внаслідок вторгнення, є величезними, відкриття українських чорноморських портів і відновлення торгівлі зерном, а також значна донорська підтримка допомагають підтримувати економічну активність цього року.

Згідно з останніми оцінками Світового банку, вартість реконструкції та відновлення в Україні наразі зросла до $411 млрд, що більш ніж у 2 рази перевищує розмір довоєнної економіки України у 2021 році", - наголосили у Світовому банку.

Водночас Туреччина пережила два руйнівні землетруси 6 лютого 2023 року, які, за оцінками Світового банку, призвели до прямих збитків у розмірі близько 34,2 мільярда доларів США, або 4% ВВП країни за 2021 рік.

Фактичні витрати на задоволення повного спектра потреб у відновленні та реконструкції можуть удвічі перевищувати прямі збитки. З урахуванням впливу нещодавніх землетрусів зростання прогнозується на рівні 3,2% у 2023 році, а у 2024-25 роках - в середньому до 4,2% завдяки державній підтримці домогосподарств та інвестиціям на тлі тяглих зусиль з реконструкції, йдеться в огляді.

Раніше Європейський банк реконструкції та розвитку суттєво погіршив прогноз зростання ВВП України у 2023 році з 8%, прогнозовані у вересні 2022 року, до 1%.

Відповідно до січневого прогнозу Національний банк очікує зростання реального ВВП цьогоріч на 0,3% - прогноз погіршили, зокрема, через наслідки атак росіян на енергетичну інфраструктуру.

  • Нагадаємо, станом на кінець року Світовий банк сумарно надав Україні майже $18 млрд екстреної допомоги.
війна з Росією
допомога Україні
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