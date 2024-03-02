Експорт з Туреччини до Росії знизився на 34% порівняно з минулим роком

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані міністерства торгівлі Туреччини.

У лютому минулого року він становив 1,1 мільярда доларів.

Водночас імпорт з Росії впав на 36,65% до 1,3 мільярда доларів порівняно з 2 мільярдами доларів роком раніше.

Як зазначають у виданні, погроза США ввести санкції проти фінансових фірм, які ведуть бізнес з Росією, охолодила турецько-російську торгівлю, перервавши або сповільнивши деякі платежі як за імпортовану нафту, так і за турецький експорт.