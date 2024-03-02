Експорт з Туреччини до Росії знизився на 34% порівняно з минулим роком
Експорт з Туреччини до Росії в лютому впав на 34% до 670 мільйонів доларів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року
Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані міністерства торгівлі Туреччини.
У лютому минулого року він становив 1,1 мільярда доларів.
Водночас імпорт з Росії впав на 36,65% до 1,3 мільярда доларів порівняно з 2 мільярдами доларів роком раніше.
Як зазначають у виданні, погроза США ввести санкції проти фінансових фірм, які ведуть бізнес з Росією, охолодила турецько-російську торгівлю, перервавши або сповільнивши деякі платежі як за імпортовану нафту, так і за турецький експорт.
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає можливості розширення зернових кордонів, зокрема, у випадку з відкриттям моря у Миколаєві, він сподівається на підтримку президента Туреччини Реджепа Ердогана.
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