Енергетики Укренерго відремонтували пошкоджену 30 листопада високовольтну лінію ЗАЕС

Про це повідомляють Укренерго і Міненерго.

Так, енергетики відновили роботу високовольтної повітряної лінії, що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України.

"Енергетики повернули в роботу одну з ліній живлення Запорізької АЕС, що була пошкоджена внаслідок російського обстрілу. Незважаючи на складні безпекові умови для проведення аварійних робіт на цій території, енергетики оперативно відновили роботу лінії. Живлення атомної станції однією лінією є вкрай небезпечним, адже електропостачання такого об’єкта має бути стабільним та безперебійним. Гарантувати ж безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції може лише її повернення під контроль України", – сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Як повідомляється, наразі Запорізька АЕС заживлена як за основною, так і за резервною високовольтними лініями електропередачі.