ЄС вводить до 45% мита на електромобілі з Китаю

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з повідомленням, 10 країн проголосували "за", 5 – "проти", а 12 утрималися. Рішення набирає чинності через п'ять років.

ЄС стверджує, що мито є відповіддю на несправедливі субсидії з боку Китаю на свою промисловість. Пекін відкидає ці звинувачення і погрожує ввести власні тарифи на європейські товари, зокрема, молочну продукцію, коньяк, свинину та автомобілі.

Хоча деякі європейські автовиробники вже відзначили зростання акцій після оголошення про мито (наприклад, індекс Stoxx 600 на ринку автомобілів та автозапчастин зріс на 1%), французькі виробники коньяку висловили своє обурення, побоюючись репресалій з боку Китаю. Акції Pernod Ricard SA та Remy Cointreau SA вже впали.

Попри рішення ЄС переговори між блоком та Китаєм тривають. Сторони шукають альтернативу тарифам, зокрема, механізм контролю за цінами та обсягами експорту. Проте міністерство торгівлі Китаю попереджає, що мито може підірвати довіру китайських інвесторів до Європи.