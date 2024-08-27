Канада запровадить 100% мито на електромобілі з Китаю
Канада з 1 жовтня запровадить 100% мита на імпорт китайських електромобілів, зокрема і Tesla. Також країна запровадить 25% мито на імпорт сталі та алюмінію з Китаю
Про це пише Reuters.
Нові мита країна запроваджує через зростання імпорту автомобілів з Китаю до Канади, зокрема електромобілів Tesla, які виробляються на заводі в Шанхаї.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна діє у відповідь на "свідому політику Китаю щодо надлишкового виробництва". Він також зазначив, що дії Канади узгоджуються з іншими світовими економіками.
Посольство Китаю в Канаді назвало цей крок "протекціоністським", додавши, що Канада проігнорувала правила Світової організації торгівлі (СОТ).
Речник посольства заявив, що дії Канади підірвуть "нормальне економічне і торговельне співробітництво між двома країнами і завдадуть шкоди канадським споживачам і підприємствам".
- У липні 2024 року Європейський Союз запровадив мита на імпорт китайських електромобілів до 38,1%.
- У травні цього ж року Сполучені Штати Америки оголосили про підвищення на $18 млрд мита на імпорт деяких товарів з Китаю, зокрема на електромобілі й напівпровідники.
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