Канада запровадить 100% мито на електромобілі з Китаю

Про це пише Reuters.

Нові мита країна запроваджує через зростання імпорту автомобілів з Китаю до Канади, зокрема електромобілів Tesla, які виробляються на заводі в Шанхаї.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна діє у відповідь на "свідому політику Китаю щодо надлишкового виробництва". Він також зазначив, що дії Канади узгоджуються з іншими світовими економіками.

Посольство Китаю в Канаді назвало цей крок "протекціоністським", додавши, що Канада проігнорувала правила Світової організації торгівлі (СОТ).

Речник посольства заявив, що дії Канади підірвуть "нормальне економічне і торговельне співробітництво між двома країнами і завдадуть шкоди канадським споживачам і підприємствам".