Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Канада запровадить 100% мито на електромобілі з Китаю

Канада запровадить 100% мито на електромобілі з Китаю

Юлія Лаврук
27 серпня, 2024 вiвторок
08:37
Світ електромобіль

Канада з 1 жовтня запровадить 100% мита на імпорт китайських електромобілів, зокрема і Tesla. Також країна запровадить 25% мито на імпорт сталі та алюмінію з Китаю

Зміст

Про це пише Reuters.

Нові мита країна запроваджує через зростання імпорту автомобілів з Китаю до Канади, зокрема електромобілів Tesla, які виробляються на заводі в Шанхаї.  

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна діє у відповідь на "свідому політику Китаю щодо надлишкового виробництва". Він також зазначив, що дії Канади узгоджуються з іншими світовими економіками.

Посольство Китаю в Канаді назвало цей крок "протекціоністським", додавши, що Канада проігнорувала правила Світової організації торгівлі (СОТ).

Речник посольства заявив, що дії Канади підірвуть "нормальне економічне і торговельне співробітництво між двома країнами і завдадуть шкоди канадським споживачам і підприємствам".

  • У липні 2024 року Європейський Союз запровадив мита на імпорт китайських електромобілів до 38,1%.
  • У травні цього ж року Сполучені Штати Америки оголосили про підвищення на $18 млрд мита на імпорт деяких товарів з Китаю, зокрема на електромобілі й напівпровідники.

Теги:
Китай
Канада
електромобіль
Джастін Трюдо
Економіка
Читайте також:
засновник Telegram Павло Дуров
Автор Віталій Бесараб
25 серпня, 2024 неділя
Ймовірно, Павло Дуров сам здався у Франції, - журналістка Лазарєва
Народний депутат України Артем Дмитрук
Автор
26 серпня, 2024 понедiлок
Підозра Дмитруку: в Раді наголосили, що не відправляли нардепа в закордонне відрядження
Народний депутат України Артем Дмитрук
Автор Марія Науменко
26 серпня, 2024 понедiлок
"Мою сім'ю намагалися викрасти": нардеп Дмитрук заявив про переслідування його родини
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.15
    Купівля 41.15
    Продаж 41.6
  • EUR
    Купівля 45.81
    Продаж 46.47
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
27 серпня
10:12
Джо Байден
"Дух українського народу ніколи не буде зломлений": Байден відреагував на ракетний удар РФ по Україні 26 серпня
10:07
Вибух
Росіяни зранку атакували Богодухів на Харківщині: постраждали троє цивільних
10:03
На фото: Квентін Тарантіно
Квентін Тарантіно назвав "один з найкращих фільмів, які коли-небудь бачив". Це мультик
10:00
Норвегія
Служби безпеки семи країн ЄС попередили Норвегію про загрозу від Росії у енергосекторі
10:00
Партнерський матеріал
З цивільного життя на фронт і назад: історія громадської діячки зі Львівщини, яка стала аеророзвідницею
09:59
Ексклюзив
ЗСУ
Росіяни атакують цілодобово: офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про Покровський напрямок
09:55
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Нічна атака РФ: сили ППО вночі знищили 5 ворожих ракет та 60 дронів
09:45
Оновлено
збитий "Шахед"
РФ запустила "шахеди" та ракети по Україні: в Кривому Розі та на Запоріжжі є загиблі, у кількох областях вибухи
09:44
Пожежа на нафтобазі у Ростовській області: росіяни понад 9 діб не можуть загасити вогонь
09:36
Сергій Ребров
Ребров оголосив склад збірної України на матчі Ліги націй у вересні
09:36
дрон, БПЛА
Росіяни атакували Херсонщину артилерією та дронами: є поранені, пошкоджені будинки
09:35
грузія
Керівна партія "Грузинська мрія" хоче оголосити православ'я державною релігією, - опозиційні ЗМІ
09:23
Євросоюз обурений через нові заборони "Талібану" для афганських жінок
09:16
У Маріуполі окупанти хочу перетворити "Азовсталь" на туристичний парк
08:57
Латвія, Білорусь, кордон
Очільники МЗС Литви та Латвії відвідали кордон з Білоруссю
08:50
Рятувальники усувають наслідки атаки росіян на Одещині 26 серпня 2024 року
Найбільший обстріл України: журналісти підрахували, скільки коштувала атака 26 серпня для Росії
08:43
новини Львівщини
На кордоні між Іраном та Іраком вибухнули цистерни з паливом: є загиблий і поранені
08:36
Ексклюзив
Російський корабель тихоокеанського флоту
РФ має можливість запускати ракети з нового корабля у Каспію, - речник ВМС Плетенчук
08:17
Оновлено
ЗСУ генштаб війна з Росією
Війська РФ не припиняють штурмувати позиції ЗСУ на 10 напрямах фронту: за добу сталося 170 боєзіткнень
08:12
Чарльз Браун
Головнокомандувач США заявив, що ризик широкомасштабної війни між Ізраїлем та "Хезболлою" знизився, - Reuters
07:57
Камала Гарріс
Politico: перемовини про дебати між Гарріс і Трампом зайшли в глухий кут
07:50
смерть рашистським окупантам
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1280 військових, 12 танків і 120 БПЛА
07:29
Оновлено
Курськ
У Курську заявили про атаку безпілотників
07:21
полк Калиновського
У Білорусі планують визнати полк Калиновського терористичною організацією
07:15
Польща другу ніч поспіль піднімала авіацію через удари РФ по території України
07:05
Прем'єр Індії Моді
Байден обговорив з прем'єром Індії Моді його візит в Україну
06:47
Apple iPhone
Apple проведе презентацію нових iPhone 9 вересня
06:32
Telegram
"Зв'язок на фронті та вербування людей": Politico розповіло, як РФ використовує Telegram на війні в Україні
06:32
Оновлено
"Буян-М"
Росіяни тримають носій "калібрів" в Чорному морі
06:15
ЗСУ
РФ окупувала Птиче й просунулася біля 8 населених пунктів на Донеччині, - DeepState
03:57
Павло Дуров
Франція повідомила, в межах якої справи затримали засновника Telegram Дурова
03:18
Удар по Краматорську
Удар РФ по Краматорську 25 серпня: журналіст Reuters перебуває у критичному стані
02:38
Саміт ЄС, Жозеп Боррель
"РФ посилила агресію": Боррель і очільники МЗС ЄС обговорять із Кулебою протиповітряну оборону України
02:15
"Білорусь може приєднатися до РФ, щоб покласти край маріонетковій війні США в Україні": фейки іноземних ЗМІ за 26 серпня
01:45
Експосол України в Казахстані Петро Врублевський
РФ заочно засудила українського дипломата Врублевського до 6 років
00:26
Презентація книжки Олени Чернінької "Лемберґ: мамцю, ну не плач"
"Про справжнє обличчя війни": Залужний відзначив книгу Олени Чернінької "Лемберґ. Мамцю, ну не плач"
2024, понедiлок
26 серпня
23:03
Артем Дмитрук
"Перетнув кордон пішки": журналісти розповіли деталі втечі нардепа Дмитрука з України
22:44
Речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в Пентагоні у Вашингтоні, п'ятниця, 29 квітня
"Класичний хід Путіна": Білий дім відреагував на масовану атаку РФ 26 серпня
22:22
Оновлено
електроенергія, графіки відключень
Укренерго спрогнозувало ситуацію з відключеннями електрики 27 серпня
21:48
Ексклюзив
Ворожий бомбардувальник Ту-95МС з крилатими ракетами Х-101
Найближчим часом росіяни можуть завдати дорозвідувального масованого удару, - військовий експерт Коваленко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV