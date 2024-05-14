США підвищують мита на імпорт китайських товарів
Сполучені Штати Америки оголосили про підвищення на $18 млрд мита на імпорт деяких товарів з Китаю, зокрема на електромобілі й напівпровідники
Про це йдеться в заяві Білого дому.
У резиденції президента США зазначають, що відповідне рішення було ухвалене через "несправедливу торговельну практику Китаю і для протидії спричиненій шкоді".
"Президент Байден наказує своєму торговому представнику підвищити мита, відповідно до розділу 301 Закону "Про торгівлю" 1974 року, на 18 мільярдів доларів імпорту з Китаю, щоб захистити американських робітників і бізнес", - йдеться в повідомленні.
Відтепер мито на певну продукцію зі сталі та алюмінію зросте до 25% з 0–7,5%, на електричні транспортні засоби - з 25% до 100%, мита на напівпровідники до 2025 року зростуть із 25% до 50%, на сонячні батареї - з 25% до 50%, на крани типу "судно-берег" із 0% до 25%, а на медичну продукцію (шприци й голки) мито зросте з 0% до 50%.
"Сьогоднішнє оголошення відображає зобов’язання президента Байдена завжди підтримувати американських робітників. Зіткнувшись з антиконкурентною, нечесною практикою з-за кордону, президент застосує будь-які інструменти, необхідні для захисту американських працівників і промисловості", - акцентують у Білому домі.
- 10 травня американський уряд наклав торговельні обмеження на 37 компаній Китаю. Зокрема, деякі з них потрапили під санкції через інцидент із "шпигунською кулею", що торік пролетіла над Сполученими Штатами.
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