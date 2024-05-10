США запровадили торговельні санкції проти 37 китайських компаній

Про це повідомляє Reuters.

Відповідно до заяви міністерства торгівлі США, санкції зокрема запроваджені проти підрозділів China Electronics Technology Group, оскільки вони нібито намагались отримати американські технології, щоб підтримувати квантові технології КНР. Це має "серйозні наслідки для національної безпеки США" через їхнє військове застосування.

Також адміністрація президента США Джо Байдена додала до санкційного переліку компанії КНР за їхні спроби отримати товари Штатів для виробництва дронів, які використовували б китайські військові.

Водночас посольство Китаю у Вашингтоні назвало такі дії "відвертим економічним примусом і залякуванням у сфері технологій", а також запевнило, що їхня держава захищатиме законні права підприємств і установ КНР.

Reuters зазначає, минулого місяця до американського переліку організацій, які підтримують "зусилля Китаю з військової модернізації, зокрема, аерокосмічні програми Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), включаючи дирижаблі і повітряні кулі", потрапили п'ять компаній і один науково-дослідний інститут.