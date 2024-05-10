США запровадили торговельні санкції проти 37 китайських компаній
Американський уряд наклав торговельні обмеження на 37 компаній Китаю. Зокрема, деякі з них потрапили під санкції через інцидент із "шпигунською кулею", що торік пролетіла над Сполученими Штатами
Про це повідомляє Reuters.
Відповідно до заяви міністерства торгівлі США, санкції зокрема запроваджені проти підрозділів China Electronics Technology Group, оскільки вони нібито намагались отримати американські технології, щоб підтримувати квантові технології КНР. Це має "серйозні наслідки для національної безпеки США" через їхнє військове застосування.
Також адміністрація президента США Джо Байдена додала до санкційного переліку компанії КНР за їхні спроби отримати товари Штатів для виробництва дронів, які використовували б китайські військові.
Водночас посольство Китаю у Вашингтоні назвало такі дії "відвертим економічним примусом і залякуванням у сфері технологій", а також запевнило, що їхня держава захищатиме законні права підприємств і установ КНР.
Reuters зазначає, минулого місяця до американського переліку організацій, які підтримують "зусилля Китаю з військової модернізації, зокрема, аерокосмічні програми Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), включаючи дирижаблі і повітряні кулі", потрапили п'ять компаній і один науково-дослідний інститут.
- 4 лютого 2023 року США збили китайську "шпигунську кулю", яка пролітала над повітряним простором Південної Кароліни. На що міністерство закордонних справ КНР виголосило "сильне невдоволення і протест". Вона перетнула територію США від Аляски до східного узбережжя.
- 24 лютого цього року військові літаки США виявили висотну повітряну кулю, що летіла над західною частиною країни – це вже другий випадок впродовж року.
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