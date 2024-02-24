У США в небі над Колорадо виявили повітряну кулю: вдруге за рік

Про це повідомляє BBC, з посиланням на CBS News.

Об’єкт визначено як небезпечний, проте його походження та призначення невідомі.

Американський чиновник повідомив CBS, що повітряну кулю раніше бачили над Колорадо, дрейфуючи на схід.

Фото: ВВС