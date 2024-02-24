У США в небі над Колорадо виявили повітряну кулю: вдруге за рік
Військові літаки США виявили висотну повітряну кулю, що летить над західною частиною країни – це вже другий випадок впродовж року
Про це повідомляє BBC, з посиланням на CBS News.
Об’єкт визначено як небезпечний, проте його походження та призначення невідомі.
Американський чиновник повідомив CBS, що повітряну кулю раніше бачили над Колорадо, дрейфуючи на схід.
Фото: ВВС
- 4 лютого 2023 року США збили китайську "шпигунську кулю", яка пролітала над повітряним простором Південної Кароліни. На що міністерство закордонних справ КНР виголосило "сильне невдоволення і протест". вона перетнула територію США від Аляски до східного узбережжя.
- Напередодні адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відкласти поїздку держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна після виявлення у своєму авіапросторі китайської повітряної кулі спостереження.
- У міністерстві закордонних справ КНР назвали появу кулі спостережень в повітряному просторі США форс-мажором.
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