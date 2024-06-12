ЄС запровадить мита на електромобілі Китаю до 38%
Європейський Союз з 4 липня введе мита на імпорт китайських електромобілів до 38,1%. Така сума значно перевищує розмір очікуваного мита
Про це повідомляє Politico.
Зазначається, що запровадити мита до 38,1% вирішили після багатомісячного розслідування державної допомоги виробникам електромобілів Китаю.
"Коли наші партнери порушують правила, ми будемо відстоювати свої права", – написав єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс у письмовій заяві для журналістів.
Китайська торгова палата в ЄС висловила свій "шок, глибоке розчарування і глибоке незадоволення цим протекціоністським заходом", засудивши антисубсидійне розслідування як "полювання на відьом".
У Китаї також вважають, що такі мита стануть "серйозним ринковим бар'єром".
Водночас Домбровскіс підкреслив, що мита ґрунтуються "на чітких доказах нашого масштабного розслідування і вводяться в повній відповідності до правил СОТ. Тепер ми будемо взаємодіяти з китайською владою та всіма сторонами з метою завершення цього розслідування".
"Пекін пригрозив помститися європейській авіації, фермерам і виробникам алкогольних напоїв, якщо Брюссель введе штрафні мита проти виробників електромобілів", - зазначає Politico.
- 14 травня Сполучені Штати Америки оголосили про підвищення на $18 млрд мита на імпорт деяких товарів з Китаю, зокрема на електромобілі й напівпровідники.
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